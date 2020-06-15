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5月70城房價指數年升4.9% 漲勢延續56個月

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸國家統計局城市司首席統計師孔鵬解讀，5月初步測算，四個一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.7%。照片／百度圖庫
大陸國家統計局城市司首席統計師孔鵬解讀，5月初步測算，四個一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.7%。照片／百度圖庫

路透據中國國家統計局今（15）日公布數據測算，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數年升4.9%（上月漲幅5.1%），漲勢延續56個月、但漲幅繼續收窄；環比則上漲0.5%，上月亦為0.5%。

大陸國家統計局城市司首席統計師孔鵬解讀，5月，初步測算，四個一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.7%，漲幅比4月擴大0.5個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.5%、0.8%、0.3%和0.6%。

孔鵬表示，5月生產生活秩序持續恢復，住房需求得到進一步釋放，70個大中城市房地產市場總體穩定，價格略有上漲，各線城市新建商品住宅銷售價格環比漲幅均略有擴大，二手住宅漲幅與上月相同或微幅擴散。

另外，5月一線城市新建商品住宅銷售價格年漲幅與4月相同，二手住宅漲幅擴大；二三線城市漲幅延續回落態勢。

孔鵬稱，5月初步測算，一線城市新建商品住宅銷售價格年漲2.9%，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格年漲4.1%，漲幅比4月擴大1.1個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲5.4%和2.0%，漲幅比上月均回落0.2個百分點，均連續13個月回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.8%和2.1%，漲幅比上月均回落0.3個百分點，均連續14個月相同或回落。

月初由中國指數研究院發布的百城房價指數顯示，5月100個城市（新建）住宅平均價格月漲0.31%，高於4月漲幅0.25%。從漲跌城市個數看，66個城市月漲，34個城市月跌。百城房價指數5月月漲2.99%，漲幅較4月擴大0.06個百分點。

中指院預計，地方政府在「房住不炒」總基調指導下，因城施策將更加靈活，未來房地產市場將繼續恢復，但部分三、四線城市受人口、產業等多重因素影響，市場需求恢復或相對緩慢。

一線城市 房地產

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