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大陸5月社會消費品零售總額下降2.8%
大陸國家統計局今（15）日公告，5月社會消費品零售總額人民幣3兆1,973億元，年降2.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額人民幣2兆8,597億元，下降3.5%。
大陸國家統計局官網顯示，1至5月，社會消費品零售總額人民幣13兆8,730億元，年降13.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額人民幣12兆5,946億元，下降13.0%。
按經營單位所在地分，5月，城鎮消費品零售額人民幣2兆7,881億元，年降2.8%；鄉村消費品零售額人民幣4,092億元，下降3.2%。
1至5月，城鎮消費品零售額人民幣12兆294億元，年降13.5%；鄉村消費品零售額人民幣1兆8,437億元，下降13%。
1至5月，大陸網路零售額人民幣4兆176億元，年增4.5%，比1至4月提高2.8個百分點。其中，實物商品網上零售額人民幣3兆3,739億元，增11.5%，占社會消費品零售總額為24.3%；在實物商品網上零售額中，吃類和用類商品分別增37.0%和14.9%，穿戴類商品下降6.8%。
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