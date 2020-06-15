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DIOR成為首個入駐Bilibili的奢侈品牌
法國奢侈品牌DIOR近日在大陸視頻分享平台Bilibili（簡稱B站）開通官方帳號，發布兩則視頻，內容為2020早秋成衣系列和秋季男裝系列的廣告。目前觀看人數和粉絲量僅有數百人。DIOR為首個進駐Bilibili的奢侈品牌。
界面新聞報導，Dior早在2018年就率先入駐抖音，近日又成為了第一個入駐B站的奢侈品牌，聚焦大陸年輕一代消費者的策略非常明顯。受全球疫情影響，營收持續受到重創，高端的奢侈品牌紛紛開啟自救之路。
數據顯示，B站第1季月活躍用戶數年增70%至1.72億，日均活躍用戶年增69%至5,100萬。
5月8日，貝恩咨詢周四發布報告稱，預計受新冠肺炎疫情影響，第2季全球奢侈品銷售額將下降50%至60%。個人奢侈品市場的今年全年將萎縮20%至35%，全年銷售額將在1800億至2200億歐元之間。
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