快訊

身價千億「美的集團」創辦人何享健遭挾持 公安拘5人

荒野「黑」鏢客？美國黑人牛仔 被歷史遺忘的西部風雲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民幣中間價報7.0902下調37點

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
人民幣兌美元中間價今（15）日報7.0902元，較上一交易日下調37個基點。照片／新浪網
人民幣兌美元中間價今（15）日報7.0902元，較上一交易日下調37個基點。照片／新浪網

人民幣兌美元中間價今（15）日報7.0902元，較上一交易日（6月12日）的7.0865元下調37個基點。在岸人民幣上一交易日收報7.0745。

新浪財經報導，中信建投曾指出，短期人民幣匯率震盪偏弱的機率較高，外需尚有不確定性，經常帳戶逆差迅速改善需要繼續觀察，人民幣對其他貨幣升值後整體實際匯率並不低，大陸央行雖對貶值有所顧忌但不會因此改變貨幣寬鬆取向，因此人民幣暫時缺乏大幅升值的基礎，需要等待經常帳戶等出現改善。

瑞銀證券表示，儘管年初至今人民幣對美元匯率小幅貶值，但對其他主要貨幣和CFETS一攬子貨幣有所升值，鑒於政府希望保持人民幣匯率基本穩定，今年經常帳戶順差也可能擴大，在岸和離岸利差依然可觀，預計今年人民幣對美元匯率可能在7左右。

人民幣 大陸央行 中信

延伸閱讀

散戶犯的錯我全犯了！曾慘賠五百萬的財經主播給小資族「2個」建議

財經強項 沈榮津升副閣揆呼聲高

沈榮津若升副閣揆 專家：展現振興企圖

爆發疫情的北京新發地市場 去年交易額逾5,500億元

相關新聞

DIOR成為首個入駐Bilibili的奢侈品牌

法國奢侈品牌DIOR近日在大陸視頻分享平台Bilibili（簡稱B站）開通官方帳號，發布兩則視頻，內容為2020早秋成衣...

大陸5月社會消費品零售總額下降2.8%

大陸國家統計局今（15）日公告，5月社會消費品零售總額人民幣3兆1,973億元，年降2.8%。其中，除汽車以外的消費品零...

人民幣中間價報7.0902下調37點

人民幣兌美元中間價今（15）日報7.0902元，較上一交易日（6月12日）的7.0865元下調37個基點。在岸人民幣上一...

減免稅、獎勵金 昆山助台企扎根

江蘇昆山2020年第二期台企沙龍12日舉行。昆山深化兩岸產業合作試驗區推進辦公室副主任林利劍在會上表示，今年1月至4月，...

跨境電商新途徑 陸首票TIR出口

一輛滿載4200多件個人網購商品的集裝箱卡車，13日從新疆烏魯木齊國際陸港區駛出開往荷蘭。這是中國大陸境內首票跨境電商（...

浙江出口 連3月同比、環比正增長

據浙江省杭州海關13日披露的消息，2020年1-5月浙江省實現進出口總值1.14兆元（人民幣，下同），與比去年同期相比下...

跨境電商出口監管 10海關先試點

大陸海關總署13日對外發布公告，決定在北京、天津、廣州等10個地方海關開展跨境電商企業對企業（B2B）出口監管試點。即將...

廣交會今登場 辦60場網上發布

廣交會新聞中心13日披露，即將於6月15日至6月24日在網上舉行的第127屆廣交會進入倒計時，屆時將舉辦約60場網上新品...

東莞加速推動港澳台服務業融合

廣東東莞市政府12日披露，今年東莞將推動與港澳台在物流、法律、會計、管理諮詢等領域的開放合作，力爭2020年新增港澳台服...

大陸．資金．對策／大額現金管理新規對台商影響分析

台商應注意上周人民銀行頒布的大額現金管理規定，未來在銀行存取大額現金除了必須預約外，還會被專案追蹤及監管。

廣交會上雲端 直播衝業績

大陸外貿晴雨表「廣交會」成立63年來，因疫情關係，今年首次在「雲端」舉行，今（15）日至24日在網路辦展，並增設24小時...

陸挺跨境電商 出口通關加速

大陸海關總署宣布，決定在北京、天津、廣州等十個地方海關開展跨境電商企業對企業（B2B）出口監管試點。而今（15）日開幕的...

熱門新聞

身價千億「美的集團」創辦人何享健遭挾持 公安拘5人

4天激增51例…疫情再燒 北京拉警報

餐飲業剉著等 台商驚心「生意恐跌9成」

浙江溫嶺槽罐車爆炸事件 已釀19死172傷

疫情防控失職 北京豐台副區長迅速被拔官

反送中一年 90後港青：覺醒在沈默中爆發我無權害怕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。