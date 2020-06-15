人民幣中間價報7.0902下調37點

人民幣兌美元中間價今（15）日報7.0902元，較上一交易日（6月12日）的7.0865元下調37個基點。在岸人民幣上一交易日收報7.0745。

新浪財經報導，中信建投曾指出，短期人民幣匯率震盪偏弱的機率較高，外需尚有不確定性，經常帳戶逆差迅速改善需要繼續觀察，人民幣對其他貨幣升值後整體實際匯率並不低，大陸央行雖對貶值有所顧忌但不會因此改變貨幣寬鬆取向，因此人民幣暫時缺乏大幅升值的基礎，需要等待經常帳戶等出現改善。

瑞銀證券表示，儘管年初至今人民幣對美元匯率小幅貶值，但對其他主要貨幣和CFETS一攬子貨幣有所升值，鑒於政府希望保持人民幣匯率基本穩定，今年經常帳戶順差也可能擴大，在岸和離岸利差依然可觀，預計今年人民幣對美元匯率可能在7左右。