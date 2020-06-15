東莞加速推動港澳台服務業融合

廣東東莞市政府12日披露，今年東莞將推動與港澳台在物流、法律、會計、管理諮詢等領域的開放合作，力爭2020年新增港澳台服務業項目100個。

中新社報導，東莞與港澳台經貿合作非常緊密，港澳台商投資企業眾多。近年來，隨著東莞進一步擴大開放和粵港澳大灣區建設的推進，東莞與港澳台合作，從過去的生產製造不斷向設計研發、產業服務等新領域開拓。

東莞市市長蕭亞非表示，今年東莞將加快發展生產性服務業，大力推動先進製造業與現代服務深度融合，引進一批生產性服務物業龍頭企業，培育形成2至3個百億級集聚區。東莞將推動與港澳台在物流、法律、會計、管理諮詢等領域的開放合作。

在粵港澳大灣區合作方面，東莞將重點引進港澳服務業項目。據東莞市發展和改革局局長陳慶松表示，東莞將利用工業企業的規模優勢，支持工業設計、軟件開發、科技服務、發展諮詢等生產性服務業集聚發展，藉助港澳在管理諮詢、項目策劃、司法保障、爭議解決等方面的國際化專業服務優勢，推動東莞市製造業與港澳服務業的有機融合。

今年上半年，東莞將分別與香港貿發局、澳門貿易投資促進局等商洽，成立工作對接機制。下半年，東莞將通過鼓勵引導東莞市外商協會、台商協會等與港澳台服務業開展對接活動，力爭2020年新增港澳台服務業項目100個。