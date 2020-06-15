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廣交會今登場 辦60場網上發布

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣交會新聞中心13日披露，即將於6月15日至6月24日在網上舉行的第127屆廣交會進入倒計時，屆時將舉辦約60場網上新品發布活動，集中展現中國大陸各行業優質企業的最新產品。

中新社報導，參與活動的企業來自本屆廣交會30個展區，產品覆蓋電子及家電類、日用消費品類、紡織服裝類等14個大類。企業將在直播間通過真人講解、產品展示、視頻介紹、舞台走秀等方式，面向境外採購商宣傳推介新品。

屆時，廣州海關首次將駐會咨詢台「搬上網」，設立在線咨詢台「廣交會海關之窗」，在線為企業提供海關監管工作、進出口關稅及其他稅費徵收管理、進出境檢驗檢疫等咨詢服務。

廣交會期間還將舉辦3場海關服務專場活動，解讀廣州海關促進跨境貿易便利化措施、進出口食品通關政策及技術服務、熱點商品進出口監管及技術服務。

目前，廣交會線上平台所有應用系統全部完成開發測試，將於6月15日正式上線運行。境外採購商無須提前報名，可在廣交會舉辦期間在廣交會官網隨時登錄註册觀展和洽談採購。

為進一步推動中國大陸企業出口轉內銷，為參展企業擴大內銷搭建交流平台，本屆廣交會將舉辦3場線上採購需求說明會，邀請京東、蘇寧易購及網易嚴選等3家電商平台，解讀大陸國內消費趨勢、介紹平台情況、發布採購需求。

作為本屆廣交會的東道主，廣東省切實做好企業組展和採購商邀請工作，共有4268家企業參展。廣東佛山家電企業「志高空調」有關負責人稱，該公司積極備戰第127屆廣交會，從直播間搭建、產品VR場景設計到形象宣傳片拍攝，從直播電商培訓、編寫腳本到全場彩排，每個環節都進行了精心策劃。

海關 直播 電商

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