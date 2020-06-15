跨境電商出口監管 10海關先試點

大陸海關總署13日對外發布公告，決定在北京、天津、廣州等10個地方海關開展跨境電商企業對企業（B2B）出口監管試點。即將開幕的「網上廣交會」可以第一時間適用新規、享受便利。

新華社報導，在大陸外貿領域，跨境電商是「閃耀之星」。單說今年一季度，通過海關跨境電商管理平台的進出口額就增長了34.7%，而同期大陸外貿進出口整體水平是下降6.4%。

大陸先前推出了一系列支持跨境電商發展的舉措，但不少企業反映，現有措施主要集中在零售進出口領域，希望增設B2B出口監管方式代碼，實行簡化申報和便利通關。海關總署推出新規，正是回應市場關切。

新規明確，增列海關監管方式代碼「9710」，簡稱「跨境電商B2B直接出口」，適用於跨境電商B2B直接出口的貨物；增列海關監管方式代碼「9810」，簡稱「跨境電商出口海外倉」，適用於跨境電商出口海外倉的貨物。

長期關注跨境電商發展的上海財經大學電子商務研究中心主任勞幗齡認為，從原來更多偏向監管進口，到如今「9710」「9810」專門監管出口，意味著大陸跨境電商領域優進優出取得實質性進展。她說，表面上看只是增設了兩個代碼，背後其實折射出世界對中國大陸跨境電商出口的強大需求和外貿的強勁活力。

增設兩個代碼，能量到底多大？河南保稅集團總裁徐平形容：同樣的時間、同樣的人力等條件下，有了這個新規，業務量可以翻一番。

6月15日至6月24日，大陸將首次把廣交會整體搬上「雲端」。海關總署口岸監管司相關負責人表示，本屆廣交會將同步聯合跨境電商綜試區和跨境電商平台企業開展線上交易。「通過廣交會線上成交的貨物可通過新的監管方式通關，享受新模式帶來的通關便利。」

需要提醒的是，跨境電商企業或者委託的代理報關企業、境內跨境電商平台企業、物流企業應當通過國際貿易「單一窗口」或「互聯網+海關」向海關提交申報數據、傳輸電子信息，並對數據真實性承擔相應法律責任。跨境電商B2B出口貨物應當符合檢驗檢疫相關規定。