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浙江出口 連3月同比、環比正增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

據浙江省杭州海關13日披露的消息，2020年1-5月浙江省實現進出口總值1.14兆元（人民幣，下同），與比去年同期相比下降2.6%，其中出口總值8269.2億元，下降4.5%，進口總值3147.7億元，增長2.7%，實現貿易順差5121.5億元，收窄8.5%。

中新社報導，數據顯示，自2020年3月分起，浙江省出口規模已連續三個月保持同比、環比正增長。2020年5月分，浙江出口環比增長19.8%，增幅高於全大陸16.3個百分點，居大陸東部沿海主要省市的首位。

從外貿進出口市場來看，2020年5月分，浙江對歐盟、美國分別出口445.5億元和396.8億元，比去年同期增長17.2%和6.1%，增幅分別高於整體14.2和3.1個百分點，帶動整體增長3.2和1.1個百分點。

另外，值得一提的是，該月浙江省民營企業出口恢復進程加快，保稅物流和跨境電商出口快速增長。其中，浙江民營企業在該月出口1731.7億元，增長6.6%，增幅領先國有企業和外資企業，扭轉了4月分民企出口增幅落後其他類型企業的局面。

2020年5月分，浙江保稅物流出口31.9億元，增長達81.5%，通過海關跨境電商管理平台出口3.4億元，增長2.1倍。

由於新冠肺炎疫情的發展勢頭在全球範圍內仍未消減，今年5月以來，浙江省的防疫物資出口繼續保持大幅增長，其中，浙江省出口口罩77.2億隻，防護服2905.9萬件，紅外測溫儀276.6萬台，護目鏡2044.1萬副，無創呼吸機1994台。

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