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跨境電商新途徑 陸首票TIR出口

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

一輛滿載4200多件個人網購商品的集裝箱卡車，13日從新疆烏魯木齊國際陸港區駛出開往荷蘭。這是中國大陸境內首票跨境電商（9610）TIR國際公路出口運輸，此舉為跨境電商增添了又一靈活快捷的運輸新模式。

據中新社報導，上述貨物都是發往歐洲國家的個人網購商品，預計10天後到達荷蘭的阿姆斯特丹，然後再陸續分發到歐洲其它各國。烏魯木齊國際陸港區位於烏魯木齊市西部，是「絲綢之路經濟帶」核心區「五大中心」中的商貿物流中心、交通樞紐中心的重要支撐。

百世物流科技（新疆）有限公司是這批貨物的運營公司，目前該公司每天發送跨境郵件5萬單左右，選擇TIR國際公路出口運輸，也是該公司的首次嘗試。百世物流公司副總經理成戈說：「傳統的航空、鐵路運輸帶電池、磁性等的敏感貨物都不能發運，而TIR陸運能從新疆高效快速地將這些產品運輸到全球各地。」

本批貨物的承運方艾爾布勒斯運輸（新疆）有限公司運營總監迪力夏提·買買提說：「『中國首票跨境電商（9610）TIR國際公路出口運輸』標誌著TIR國際公路運輸為跨境電商擴充了除空運、海運和鐵路運輸之外的第四種運輸方式，為全球跨境電商市場注入了新的活力。」

他還說，各個國家口岸都設有單獨的TIR快速通道，它可擔保卡車從中國大陸出境後在沿途所有過境國免於海關查驗，每次運輸僅需提供最高10萬歐元的海關關稅擔保，擔保運輸企業沿途不需再繳納其它形式的海關稅費擔保。公司今後計畫每天將發出3-5車TIR運輸的貨物出口至歐洲等地。

TIR即「國際公路運輸公約」，是目前最主流的國際道路運輸公約，是建立在聯合國公約基礎上的國際跨境貨物運輸領域的全球性海關便利通關系統，在全球目前已有76個締約國，其中大多數位於絲綢之路經濟帶沿線重要區域。

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