減免稅、獎勵金 昆山助台企扎根

江蘇昆山2020年第二期台企沙龍12日舉行。昆山深化兩岸產業合作試驗區推進辦公室副主任林利劍在會上表示，今年1月至4月，該市新批台資企業51個，增資項目19個，新增投資總額12.3億美元，比去年同期增長273.5%，新增註冊資本5億美元，比去年同期增長223.9%。

新華社報導，創新開展「鏈式服務」，繪製復工「樹狀圖」，聚焦企業用工、資金、原材料供應等「堵點」……昆山台資經濟「逆風奔跑」，得益於一系列「硬核」舉措的推動。

2020年2月至5月，昆山累計為1895家台資企業減免社保費5.9億元（人民幣，下同）；為1174家台資企業先行兌現2020年穩崗返還金3357萬元。

林利劍說，2020年1到4月，昆山確認20家台資企業可享稅前扣除，為企業節約成本200餘萬元；14家台資企業享受增值稅免稅政策，免稅銷售額1619萬元，免稅額97.9萬元；7家台資企業享受延期繳稅政策，延期繳納稅款1318萬元。

昆山還推出「促量促增」獎補政策，對利潤再投資超3千萬元的台資企業實施現金激勵，目前已輔導兩家台企申報獎勵資金180萬元。落實境外投資者以分配利潤直接投資暫不徵收預提所得稅政策規定，為7家台資企業落實再投資遞延納稅優惠4780萬元。

多位昆山台商表示，該市創新推出「昆台融」金融產品，今年以來累計為45家台企解決融資需求2.1億元，降低融資成本超350萬元。

為進一步提升服務效能，發揮行風監督、橋梁紐帶、建言獻策作用，昆山市住建局（燃氣辦）、水務局、供電公司11日聯合聘請8名台商作為昆山能源保障行風監督員。

「昆山因台資而興，因台企而強。」昆山市委常委金健宏表示，傾聽台商台企的心聲訴求，謀求解決問題的最佳方案，昆山將進一步堅定台企扎根發展、轉型發展、永續發展的信心，與台胞共享改革發展成果。