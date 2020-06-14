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樂視賈躍亭拍賣股票 萬人圍觀0出價

世界日報 / 中國新聞組╱北京14日電

中國樂視網創始人賈躍亭持有的樂視網2210萬股，於6月13日10時至6月14日10時在京東拍賣網拍賣，起拍價為5547.1萬（人民幣，下同，約798萬美元），相當於每股2.51元，而樂視網6月12日收盤價僅為0.90元。拍賣過程雖吸引1.45萬人圍觀，不過，最終無人報名購買而流標。

紅星新聞報導，根據拍賣規則，只要有一人報名且出價不低於起拍價5547.1萬元，方可成交。但在競拍前，需要繳納1100萬元保證金。

在此前的美國當地時間5月21日，賈躍亭個人破產重組獲得了加州中區破產重組法院的最終確認和通過，由此，賈躍亭也成為中國在美破產重組第一人。

據報導，本次拍賣股票占樂視網已發行股份的0.55%。據樂視網一季報顯示，賈躍亭持有樂視網約9.2億股票，占公司總股分的23.07%。其中約8.5億股已質押，占公司總股本的21.49%。此外，其所持有的股票均已被北京市第三中級人民法院等司法部門凍結、輪候凍結。

關於賈躍亭與樂視網之前的債務規模認定，據界面新聞報導，樂視網認為，樂視網公司債務中賈躍亭擔保的金額約90億元，且賈躍亭在推進的個人債務重組計畫中並不包括這90億元。賈躍亭方面則稱，樂視網公司債務中賈躍亭擔保的金額約30億元，且個人債務重組計畫中已經包含樂視雲擔保案的債務以及樂視鑫根併購基金的連帶債務。

截至目前，證監會對賈躍亭的調查仍在進行當中。

賈躍亭 債務 破產

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