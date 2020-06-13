美國運通合資公司拿到大陸國內銀行卡清算業務許可證

中國人民銀行今（13）日發布公告，已審查通過連通（杭州）技術服務有限公司（連通公司）提交的銀行卡清算機構開業申請，並向其核發銀行卡清算業務許可證。

澎湃新聞報導，連通公司是美國運通（American Express）在大陸發起設立的合資公司，這意味美國運通成為大陸國內首家獲得銀行卡清算業務許可證的外卡組織。

獲得許可後，連通公司將可在大陸拓展成員機構、授權發行和受理美國運通品牌的銀行卡。按照相關規定，連通公司應在取得銀行卡清算業務許可證之日起6個月內，正式開辦銀行卡清算業務。

人行表示，這是大陸擴大金融業對外開放、深化金融供給側改革的又一具體反映，有利於提高大陸支付清算服務水準和人民幣國際化，為金融消費者提供多元化和差異化的支付服務。

連通公司表示，計畫將於今年內正式開展銀行卡清算業務。連通公司負責籌建的銀行卡清算網路，將處理美國運通品牌卡在中國大陸地區的線上線下支付交易，也將和大陸主流的移動錢包營運商合作。

美國運通董事長兼首席執行官施愷睿表示，非常高興能成為第一家獲得銀行卡清算業務許可證的外卡組織。這也意味公司的長期發展戰略向前邁出重要一步。無論對美國運通，還是對大陸支付行業的持續增長和發展來說，這都是歷史性的時刻。

在連通公司取得門票之前，中國銀聯是大陸國內唯一的銀行卡轉接清算機構，所有大陸境內人民幣幣卡均冠有銀聯標誌。境外卡組織只能通過雙標卡（如銀聯+運通）的方式進入人民幣轉接清算市場。

除了美國運通，今年2月，萬事達（Mastercard）也獲准進行銀行卡清算機構籌備的國際卡組織。

人行表示，下一步將繼續遵循公開、公平、公正的原則，依法有序推進銀行卡市場准入工作，並持續完善准入後全流程監管體系，在開放的同時切實維護金融穩定。