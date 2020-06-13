中概股易車將從紐交所退市

在紐交所上市的互聯網汽車服務商易車12日發布公告稱，公司董事會一致批准並正式與騰訊控股和黑馬資本組成的投資者財團簽署合併協定。完成交易後，易車將成為私有化公司並從紐交所退市

澎湃新聞報導，受該消息影響，易車股價12日上漲9.56%，收報每股15.7美元，市值爲11.15億美元。

合併協定顯示，投資者財團將以每股美國存托股票（ADS）16美元，現金收購易車及其關聯公司尚未擁有的所有已發行普通股，總交易金額達11億美元。該項合併預計在今年下半年完成，投資者財團的收購資金將為現金和現有股本合併。完成交易後，易車將成為私有化公司並從紐交所退市。

去年9月13日，易車宣布收到初步的非約束性私有化提案，歷經9個月，該私有化協定終正式簽署。

易車官網顯示，公司成立於2000年，蔚來汽車現任董事長李斌為公司創辦人和董事長。易車於2010年在美國紐交所正式掛牌上市，成為大陸首家在海外上市的汽車互聯網企業。公司主要業務是為大陸汽車用戶提供互聯網資訊，並為汽車廠商和汽車經銷商提供互聯網行銷解決方案。

易車今年第一季財報顯示，京東為其第一大股東，持股24.4%；李斌持股10.9%，為第三大股東；騰訊控股關聯公司持股7.7%，為第四大股東。公司第一季淨虧損人民幣8.32億元，去年同期為盈利3,248.7萬元。

易車網CEO張序安表示，新冠肺炎疫情的暴發導致今年第一季汽車銷量比去年同期大幅下降，對公司的廣告和交易業務產生不利影響，但關鍵營運指標仍保持穩定增長。