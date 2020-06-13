冉華 扛起大商所重擔

大連商品交易所官網昨（12）日發布，冉華擔任大商所黨委書記及理事長。

新京報報導，大商所6月10日召開幹部大會，證監會黨委委員、副主席方星海出席，宣讀證監會黨委決定，冉華出任大連商品交易所黨委書記及非會員理事，並提名為大商所理事會理事長人選；緊接著大商所召開理事會，選舉冉華為大商所理事會新任理事長。

冉華今年51歲，四川酉陽人，在金融領域工作多年，在接掌大商所之前，冉華是南京市副市長。

他與台灣金融界和商界領袖並不陌生，是有「台灣經驗」的大陸官員。

在南京市副市長任內，曾在去年2月率團來台參加元宵節兩岸燈會，大陸團員包括市台辦、市金融辦、市國資委和南京證券負責人。冉華並參訪富邦金控、台新金控、永豐金控和彰化銀行等金融機構，推動台資金融業到南京發展。也順道拜會華新麗華集團、鄉林集團、商業總會等商界代表。

報導指出，根據公開簡歷，冉華1992年從中央民族大學畢業後，投身金融業，在投資公司當了兩年的分析員。1995年9月，他在大陸財政部財政科學研究所在職研究生進修學習，獲得經濟學碩士學位。

1997年4月，冉華進入大陸證監會服務，在這裡工作了20年。20年間，他先後在證監會人事部、期貨監管部、期貨保證金監控中心等部門工作。

曾任中國期貨保證金監控中心總經理，期貨監管部主任等職。

2017年7月，冉華離開證監會到江蘇省省會南京市任職，出任副市長，直到這次人事調整。

2014年冉華在中國期貨保證金監控中心總經理任上，研究開發「互聯網開戶雲平台」。

冉華認為，這個平台有兩個特點：一個是期貨行業集中統一的互聯網開戶系統，以保證客戶資訊收集、風險揭示、客戶身分證驗證等互聯網開戶流程統一規範；另一個是所有期貨公司無須單獨建設互聯網開戶系統，直接通過該平台即可開展互聯網開戶業務。可以提高開戶效率，降低期貨公司成本，同時也降低監管成本。

冉華在證監會工作20年，其中有十年與期貨業務相關，此次接掌大商所理事長，對他來說，駕輕就熟，更有發揮空間。