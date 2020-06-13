「潮玩教父」王寧 闖一片天

主打盲盒潮流玩具的泡泡瑪特6月1日向港交所遞交IPO（首次公開募股）申請，過去三年來，得益於大陸潮玩、盲盒市場的爆發，公司吸金能力暴漲，公司創辦人兼CEO王寧推動大陸潮玩行業飛速成長，被譽為「潮玩教父」。

泡泡瑪特在招股書中援引弗若斯特沙利文報告稱，按零售價值計算，其市占率為8.5%，是大陸最大的潮流玩具品牌。截至2019年底，公司在大陸33個一二線城市，擁有114家直營零售店面。

天眼查數據顯示，自2010年成立以來，泡泡瑪特已完成多輪融資。今年4月，泡泡瑪特剛完成Pre-IPO輪融資，融資後，泡泡瑪特估值約為25億美元。

2016年，王寧帶領團隊首次與香港知名設計師Kenny Wong達成合作，自此開啟泡泡瑪特的IP營運之路。2017年，王寧攜泡泡瑪特首次舉辦北京國際潮流玩具展，填補了大陸專業潮玩展的空白。這次赴港上市，並非泡泡瑪特第一次出擊資本市場。

泡泡瑪特曾於2017年1月25日在新三板掛牌，但當時公司尚未展現超強的吸金能力。實際上，從2014年至2016年，泡泡瑪特曾連續三年虧損。之後，是靠著Molly和Pucky兩大IP，才得以轉虧為盈。至2019年3月，出於成本問題的考慮，泡泡瑪特宣布從新三板退市。

王寧出生於1987年，擁有北京大學光華管理學院MBA學位，他大學時代曾做過校園紀錄片、開過格子店面。作為大陸最早做格子店面創業者，王寧在學校周邊開下第一家格子店後，兩個月之內便多了幾倍的模仿者，於是團隊放棄這個商業模式。從此，王寧便與零售結下不解之緣。

王寧創辦泡泡瑪特的靈感，其實是來自於香港、韓國，日本、美國等國家的潮流產品品類化革命，正如英文名POP MART，他把泡泡瑪特的商業模式簡單概括為「潮流生活小百貨」，時尚潮品的「大超市」。

王寧認為，泡泡瑪特的核心不在於差價，更多的是搭建一種不可複製的場景，提供一種輕鬆愉悅的購物環境，如果拼價格，泡泡瑪特和淘寶等線上電商無法較量的。

王寧常和人說，做生意像下棋分為兩種，一種是象棋，不是你死就是我活。騰訊出現就要幹掉MSN，微信出現，來往就很難存活。一種像圍棋，拚得是跑馬圈地，占的是市占率。一家麥當勞，占到市場很大一部分也沒關係，他開個餃子館，月入百萬，還是能美滋滋地活著。他認為，圍棋生意更適合初創者，泡泡瑪特也會在未來，在時尚潮品領域做出自己的一片領地。