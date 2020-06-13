金融業務新里程碑 小米虛擬銀行在港開業

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

小米旗下的香港虛擬銀行「天星銀行」正式開業，小米董座雷軍坐上天星銀行董事局主席，他表示， 這是小米金融業務新的里程碑。市場解讀，虛擬銀行牌照是非銀金融機構、金融科技公司等全面發展金融業務的入場券，有立足香港、輻射大灣區等優勢。

小米金融持股90%的天星銀行是第二家正式開業的香港虛擬銀行。包括5月底小米金融旗下消金公司重慶小米消費金融有限公司正式掛牌開業；5月中小米支付運營主體公司還成立了運營網絡互助計劃的子公司——北京守望相助科技有限公司；類金融的保險互助產品「小米互助」也將於15日上線。

中泰證券研究所所長戴志峰指出，對大陸互聯網巨頭來說，獲取香港虛擬銀行牌照有十分積極的作用，是海外業務擴張的重要跳板。

他指出，一來，香港是國際自由貿易港、有助於開展跨境金融業務。二來，立足粵港澳大灣區的金融科技市場，有激發貿易融資的潛在需求。第三是大陸互聯網巨頭可將網路銀行成功的商業模式，複製到香港及其他海外地區。

香港 北京 保險

延伸閱讀

香港「6.12」周年多區聚集紀念 警拘捕多名示威者

中國：外部勢力越干涉 港國安立法決心越堅定

9次判死終獲無罪定讞 謝志宏今以「自由人」之身挺香港

專訪：港府以加重罪名來防止大規模示威再起

相關新聞

李克強、梅克爾視訊 陸：中德要維護產業鏈穩定

大陸總理李克強昨與德國總理梅克爾舉行視訊，李克強向梅克爾表示，陸方願爭取早日完成中歐投資談判協定，中德兩國要共同維護產業...

嚴控大額現金提存 陸將試點

根據人行日前發布的《中國人民銀行關於開展大額現金管理試點的通知》，自7月起在河北省進行試點，10月起在浙江省、深圳市試點...

香港虛擬銀行 還有四家等著搶市

無現金時代來臨，香港虛擬銀行前仆後繼上路了，目前兩家虛擬銀行——眾安銀行及天星銀行正式開業 ，香港共計發放八張虛擬銀行牌...

金融業務新里程碑 小米虛擬銀行在港開業

小米旗下的香港虛擬銀行「天星銀行」正式開業，小米董座雷軍坐上天星銀行董事局主席，他表示， 這是小米金融業務新的里程碑。市...

「潮玩教父」王寧 闖一片天

主打盲盒潮流玩具的泡泡瑪特6月1日向港交所遞交IPO（首次公開募股）申請，過去三年來，得益於大陸潮玩、盲盒市場的爆發，公...

冉華 扛起大商所重擔

大連商品交易所官網昨（12）日發布，冉華擔任大商所黨委書記及理事長。

網易在港上市 丁磊跳中國第6富豪身價260億美元

中國第三大入口網站、中概股網易昨（11）日在港交所二次上市，首日上市最高飆漲10%，最終收盤漲幅5.69%，報價港幣130元，49歲的創辦人丁磊身價水漲船高，跳升成為中國第六大富豪。

互動加溫 李克強、梅克爾視訊：中德共護產業鏈

中國總理李克強11日與德國總理梅克爾舉行視訊，李克強向梅克爾表示，中方願爭取早日完成中歐投資談判協定，中德兩國要共同維護產業鏈、供應鏈安全穩定。同時，國家主席習近平也和菲律賓總統杜特蒂通電話，稱讚中菲兩國政府和人民互施援手、共同抗疫。

國泰航空5月載客量大減逾99% 平均每天僅600人

國泰航空公布5月客貨運數據，其中客運量較去年同期大減99.4%，全月只有1.84萬人次，載客量不到去年同月的1%，平均每...

現金很危險！大陸試點存取逾人民幣10萬元需登記

大額現金存取在中國大陸將面臨更嚴格的管制措施。根據中國人民銀行（大陸央行）發布的通知，河北省7月起將率先試點，個人提取、存入超過人民幣10萬元（約新台幣42萬元），就必須在辦理業務時進行登記。

談港版國安法影響 蔡明興：港資來台獵地蓋房

港版國安法推動，資金是否回流台灣？富邦金董事長蔡明興今(12)日上午在股東會後接受採訪時證實，有承作不少台商回流，至於「港資有聽說陸續要進來，尤其是不動產投資」，有些大型港資來台獵地蓋房子，回去賣給一些香港人，因為台灣不動產相對香港「物美價廉」，這在未來港人是有可能想要來台居住。

歐盟 成河南第一大貿易夥伴

今年前5個月，內陸河南省外貿進口持續快速增長。歐盟（不含英國）超過東盟成為該省第一大貿易夥伴。　　

熱門新聞

中共國台辦警告 台灣敢修憲、正名「必遭嚴懲」

吹哨者李文亮妻今生下男嬰：你送給我最後的禮物

港媽淘寶網購Elsa卡通水壺要求刻名 收貨見實物好崩潰

陸媒證實 大陸已為國企員工出國提供新冠病毒疫苗接種

香港「6.12」周年多區聚集紀念 警拘捕多名示威者

現金很危險！大陸試點存取逾人民幣10萬元需登記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。