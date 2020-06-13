金融業務新里程碑 小米虛擬銀行在港開業

小米旗下的香港虛擬銀行「天星銀行」正式開業，小米董座雷軍坐上天星銀行董事局主席，他表示， 這是小米金融業務新的里程碑。市場解讀，虛擬銀行牌照是非銀金融機構、金融科技公司等全面發展金融業務的入場券，有立足香港、輻射大灣區等優勢。

小米金融持股90%的天星銀行是第二家正式開業的香港虛擬銀行。包括5月底小米金融旗下消金公司重慶小米消費金融有限公司正式掛牌開業；5月中小米支付運營主體公司還成立了運營網絡互助計劃的子公司——北京守望相助科技有限公司；類金融的保險互助產品「小米互助」也將於15日上線。

中泰證券研究所所長戴志峰指出，對大陸互聯網巨頭來說，獲取香港虛擬銀行牌照有十分積極的作用，是海外業務擴張的重要跳板。

他指出，一來，香港是國際自由貿易港、有助於開展跨境金融業務。二來，立足粵港澳大灣區的金融科技市場，有激發貿易融資的潛在需求。第三是大陸互聯網巨頭可將網路銀行成功的商業模式，複製到香港及其他海外地區。