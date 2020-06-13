香港虛擬銀行 還有四家等著搶市

無現金時代來臨，香港虛擬銀行前仆後繼上路了，目前兩家虛擬銀行——眾安銀行及天星銀行正式開業 ，香港共計發放八張虛擬銀行牌照，香港金融管理局表示，其中四家已在金管局的監管沙盒中進行試營業，並且測試過程良好，其餘兩家尚在籌備，相信很快會進入市場正式營業。

新華網報導，虛擬銀行顧名思義是沒有實體，主要透過互聯網、手機應用程式等電子平台，提供存款、借貸等零售銀行服務。

與傳統銀行一樣，虛擬銀行都受香港金管局監管，並參與存款保障計劃，萬一銀行倒閉，客戶最高可有港幣50萬元補償。

另外，香港虛擬銀行雖然主要在網上服務，但仍必須設在香港開設實體辦事處，所以客戶遇到無法在網上解決的查詢或投訴時，仍可找到真人客戶服務。

香港金融科技跑得快，據香港金融學院發布的報告指出，54%的受訪銀行認為，金融科技在未來三年會使得銀行存款的市場占比輕微下降。