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嚴控大額現金提存 陸將試點

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
人行發布大額現金管理試點通知。（新華社）
人行發布大額現金管理試點通知。（新華社）

根據人行日前發布的《中國人民銀行關於開展大額現金管理試點的通知》，自7月起在河北省進行試點，10月起在浙江省、深圳市試點，如果客戶提取、存入起點金額之上的現金，應在辦理業務時進行登記。

各地對公帳戶管理金額起點均為人民幣50萬元，對私帳戶管理金額起點分別是河北省10萬元、浙江省30萬元、深圳市20萬元。

21世紀經濟報導，近年來，大陸移動支付迅速發展，但流通中現金仍大量存在，大額現金支取成為流通現金的重要投放管道。越來越多的大額現金交易集中在特定領域、特定人群、特定時期，現金流通綜合效率不高。

為此，人行日前發布通知表示，將進行大額現金管理試點，試點為期兩年，7月先在河北省進行，10月再推廣至浙江省、深圳市。

對於為何要管理大額現金的問題，人行表示，由於現金具有不記名、不可追蹤等特點，大額現金容易為貪汙腐敗、偷逃稅等洗錢犯罪行為和地下經濟活動提供便利，可能危及國家經濟金融秩序和安全。

人行調研發現，曾有單次取款超過人民幣1億元現金，在如今銀行卡支付、銀行轉帳等方式十分便捷的環境下，這種情況顯得相當不合常理。

至於為何選擇這三個省市進行試點，人行說明，河北省銀行業金融機構大額現金業務管理基礎較好，浙江省、深圳市均為大陸全國現金投放重點區域，浙江省一些行業大額用現情況突出，個人帳戶大額用現情況突出，深港之間人民幣現鈔跨境流動普遍。

值得注意的是，新規明訂大額取現要預約，大額存取也必須登記，客戶提取、存入起點金之上的現金，應在辦理業務時進行登記，並要求銀行業金融機構採集、保存、統計上報登記資訊。

深圳 人民幣

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