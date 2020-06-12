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網易在港上市 丁磊跳中國第6富豪身價260億美元

世界日報 / 記者蔡敏姿／北京12日電
網易正式在港交所掛牌，丁磊成為第六大富豪。圖／取材自美日經濟新聞
網易正式在港交所掛牌，丁磊成為第六大富豪。圖／取材自美日經濟新聞

中國第三大入口網站、中概股網易昨（11）日在港交所二次上市，首日上市最高飆漲10%，最終收盤漲幅5.69%，報價港幣130元，49歲的創辦人丁磊身價水漲船高，跳升成為中國第六大富豪。

網易也是繼阿里巴巴之後，第二家在美上市的大型互聯網公司赴港二次上市。按照上市首日收盤市值4458.21億港幣計算，丁磊持股占42.47%，身價為260億美元，據富比世統計，已超過中國房地產第二位富豪碧桂園董事局主席楊惠妍，成為中國第六大富豪。

新京報報導，網易11日在香港聯交所掛牌，由於疫情，上市敲鐘是在杭州視訊連線。和網易CEO丁磊一起站上台的，有網易旗下包括雲音樂、有道等八名員工，其中一位是網課數學老師，見證網易香港二次上市。

網易此次全球發售1.71億新股，募集資金淨額超過港幣200億元，是2020年迄今為止港交所規模最大的公開發行。

相較早一步掛牌的阿里，參與網易公開發售認購的人數高達37萬1075人，認購倍數推升到了360.53倍，一手中籤率只有8%；而去年阿里的認購人數是20萬，中籤率高達80%。

網易創辦人、董事長丁磊昨在掛牌儀式上致詞稱，網易從1997年創辦至今，遇過各種挑戰，尤其在美國上市的頭一兩年慘不忍睹。若不是對網路的熱愛，公司可能早就在泡沫裡消失了。

網易成立於1997年，最早以入口網站及電子郵件業務起家。2000年成為第一批登陸美股交易的中國網路公司。2001年9月因財務報告誤報被停牌，2002年1月復牌。之後公司跨入遊戲、音樂、教育等領域，逐漸嶄露頭角。在港交所掛牌交易後，公司總市值突破港幣4500億元。

騰訊網報導，此次香港上市後，網易將成為一家母公司及子公司在紐交所、那斯達克、港交所同時掛牌的網路企業。網易稱沒有從美股摘牌計畫。此次香港的全球發售募資淨額用途主要包括，45%用於全球化戰略及機遇，45%用於推動公司對創新的不斷追求，10%用於一般企業用途。

香港 美股 房地產

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