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互動加溫 李克強、梅克爾視訊：中德共護產業鏈

世界日報 / 記者呂佳蓉／北京12日電

中國總理李克強11日與德國總理梅克爾舉行視訊，李克強向梅克爾表示，中方願爭取早日完成中歐投資談判協定，中德兩國要共同維護產業鏈、供應鏈安全穩定。同時，國家主席習近平也和菲律賓總統杜特蒂通電話，稱讚中菲兩國政府和人民互施援手、共同抗疫。

中德近來高層互動頻繁，國家主席習近平3日才與梅克爾熱線，一周後換李克強與梅克爾通話。據央視網報導，李克強表示，中德合作沒有也不會因疫情停步，將繼續向前發展。

李克強指出，疫情過後要實現經濟恢復發展，中德應當共同維護多邊主義，促進貿易投資自由化與便利化。中國正進一步擴大開放，願為各國企業到中國投資提供良好營商環境。中德要擴大雙向開放，用好已開通的人員往來「快捷通道」，為企業合作和復工復產提供便利，共同維護產業鏈、供應鏈安全穩定。

梅克爾指出，中德高層溝通密切，在抗擊疫情方面開展了良好合作。德國歡迎中國堅持擴大對外開放，將繼續促進中德各領域合作。中德都主張加強多邊主義，願密切在世界貿易組織事務中的溝通協調。德國願與中方籌備好中歐高層交往，加快中歐投資協定談判，推動中德、中歐關係取得更大發展。

雙方還舉行了汽車、重型燃氣輪機試驗電站、人員培訓等雙邊合作文件「雲簽約」儀式。

另據新華社報導，習近平和杜特蒂通話時強調，這次疫情是一場危機，中菲雙方在疫情防控常態化情況下，創新思路和方法，兩國堅持友好，完全符合兩國人民根本利益、長遠利益，歷史一定會證明這一點。杜特蒂則感謝中國慷慨伸手援助對抗疫情。

疫情 梅克爾 李克強

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