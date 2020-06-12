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陸學者：民進黨若修憲去中國化 將引燃戰火

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
人大教授王英津表示，民進黨若修憲去中國化，將引燃戰爭之火。（中評社資料照）
人大教授王英津表示，民進黨若修憲去中國化，將引燃戰爭之火。（中評社資料照）

中共官方新華社昨天深夜刊發人民大學國際關係學院教授王英津署名文章稱，民進黨企圖通過「修憲」來掏空「中華民國」體制中的一個中國元素，切斷台灣與大陸的歷史聯結，以達至全面「去中國化」的目的，這是十分危險的「台獨」動作。他警告，「戰爭之火」可能在瞬間被點燃，提醒「台獨」勢力切莫「玩火」。

這篇題為「台獨以身試法必遭嚴懲」的文章稱，2020年1月蔡英文再次贏得總統選舉後，就變本加厲推進「台獨」。新冠肺炎疫情期間不斷「以疫謀獨」、製造兩岸對抗；再如，她在「5·20｣就職講話中宣布將成立「修憲委員會」，推行「憲改」。

王英津表示，不難預知，未來四年民進黨當局將尋機推行以「民主深化」和「人權保障」為幌子、以「憲政改革」為主軸、以「公民投票」為工具、以「解構中華民國體制」為階段性目標的「法理台獨」路線。

面對複雜嚴峻的台海情勢，大陸方面5月29日召開《反分裂國家法》實施15周年座談會，中共全國人大常委會委員長栗戰書強調，要深刻認識《反分裂國家法》的重要作用，堅決反對「台獨」分裂、堅定推進祖國和平統一。

文章指出，在民進黨當局看來，「制憲」過於敏感，會觸動大陸底線而引發台海戰爭。於是，其調整「台獨」策略，不直接推動「制憲」，而企圖通過「修憲」來掏空「中華民國」體制中的一個中國元素，切斷台灣與大陸的歷史聯結，以達至全面「去中國化」的目的，這是十分危險的「台獨」動作。

其一，借「修憲」之名行「制憲」之實，必遭大陸重擊，這一點毋庸置疑。至於「修憲」如果修改了關涉一個中國的核心條款，譬如將「憲法」本文第二條、第四條等作「台灣化」處理，會有觸犯《反分裂國家法》第八條規定的採取非和平管道的第一種情形之虞，大陸必將重拳打擊。

其二，民進黨當局通過修憲再度「去中國化」，必會進一步消解台灣民眾本來就很脆弱的一個中國認知，使兩岸和平統一的希望越來越小甚至完全喪失。這種情況將迫使大陸不得不依據《反分裂國家法》第八條規定的第三種情形來完成統一。非和平管道是兩岸人民都不願意看到的，但果真走到這一步，民進黨當局應負全部責任。

其三，民進黨當局心存僥倖，認為只要避開《反分裂國家法》劃定的「紅線」，大陸就無法動武。

王英津認為，這種心理認知非常危險。當前台海局勢複雜多變，一旦出現「台獨」冒進類似事件，「戰爭之火」可能在瞬間被點燃，故提醒「台獨」勢力切莫「玩火」。

台獨 修憲 民進黨

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