聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲南自貿區 擁更大自主權

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

雲南省人民政府10日晚發布《雲南省人民政府關於支持中國（雲南）自由貿易試驗區高質量發展的若干意見》（下稱《意見》），明確加大賦權放權力度、支持設立外向型中小企業資金池、加快推進「互聯網+邊境貿易」等，推動中國（雲南）自由貿易試驗區（下稱自貿試驗區）高質量發展。

中新社報導，在賦予更大改革自主權方面，《意見》提出建立鼓勵改革創新、允許試錯、寬容失敗的機制；賦予自貿試驗區管理機構省級和州市級經濟管理權限；在經濟調節、行政審批等領域，除確需省級行政機關統一協調管理的事項外，原則上授權或委託自貿試驗區片區管理機構依法行使等。　

在推動產業集聚發展方面，《意見》明確支持設立外向型中小企業資金池；支持發展邊境貿易商品落地加工、展銷會展等多形式產業；加快推進跨境動物疫病區域化管理試點工作；加快推進「互聯網+邊境貿易」；推進智慧口岸建設；支持以跨境產能合作帶動跨境物流、跨境貿易、跨境金融服務、跨境電子商務、服務外包等跨境業務發展。　　

在持續推進金融對外開放方面，《意見》提出：鼓勵新設金融機構；支持民間資本、獨立第三方服務機構在自貿試驗區投資設立融資租賃公司；支持符合條件的商業銀行在自貿試驗區設立理財子公司或其分支機構；對雲南省跨境人民幣自律組織評選符合條件的企業，自貿試驗區內銀行可在「展業三原則」基礎上，憑企業收付款指令直接辦理跨境貿易人民幣結算業務，直接辦理在外商直接投資、跨境融資和境外上市募集資金調回等業務下的跨境人民幣收入在境內支付使用等。　　

自貿試驗區 人民幣

延伸閱讀

陸媒爆醜聞 華夏時報總編遭控收4千萬撤稿費

大陸個人用匯自主權 擬放寬

楊麗萍被嗆「最大失敗是沒兒女」 竟獲上萬人點讚

雲南再傳非洲豬瘟 3月以來中國9省市出現疫情

相關新聞

李克強、梅克爾視訊 陸：中德要維護產業鏈穩定

大陸總理李克強昨與德國總理梅克爾舉行視訊，李克強向梅克爾表示，陸方願爭取早日完成中歐投資談判協定，中德兩國要共同維護產業...

防控疫情 大陸將定期對一般民眾進行核酸抽檢

大陸國家衛健委宣布，為加強監測預警，以加快推進生產生活秩序全面恢復，未來除將對重點人群實施「應檢盡檢」，對其他民眾實施「...

歐盟 成河南第一大貿易夥伴

今年前5個月，內陸河南省外貿進口持續快速增長。歐盟（不含英國）超過東盟成為該省第一大貿易夥伴。　　

22屆工博會 義大利館將亮相

中國工博會組委會辦公室日前和中國義大利商會在滬簽署合作備忘錄，計劃在第22屆中國國際工業博覽會（簡稱：中國工博會）中設立...

滬平行進口汽車 自貿區設認證窗口

上海市市場監督管理局日前會同中國質量認證中心、上海市浦東新區市場監管局、上海外高橋集團股份有限公司，在外高橋自貿試驗區設...

中車四方 將助阿根廷動車維保

中車四方股份公司表示，北京時間6月10日18時，中車四方股份公司與阿根廷國家鐵路公司（SOFSE）通過遠程視頻，在線簽署...

大陸一二線城市 土地交易回暖

新冠肺炎疫情對中國土地市場的影響正在逐漸退去，今年前5個月，多數一二線城市土地出讓收入同比回正，土地交易規模回升。　　

大陸首例 深圳發布個人破產條例

深圳市人大日前發布《深圳經濟特區個人破產條例（徵求意見稿）》，這是「個人破產制度」在中國的首次亮相。　

東莞推10km2產業用地 向全球招商

廣東東莞市政府表示，東莞今年將推出10平方公里的產業用地面向全球招商。為減輕企業投資負擔、提升製造業發展活力，該市今年共...

廈門文旅產品 拚最美福建榮銜

「最美福建」旅遊產品創意設計大賽廈門賽區活動，10日在廈門啟動。由福建省文旅廳主辦、廈門市文旅局等各地市文旅部門協辦的該...

法治營商 福建先試司法惠台59條

近年來，福建推進涉台司法先行先試，去年辦結涉台案1249件，司法互助案6579件。率先出台司法惠台59條措施，深化涉台司...

雲南自貿區 擁更大自主權

雲南省人民政府10日晚發布《雲南省人民政府關於支持中國（雲南）自由貿易試驗區高質量發展的若干意見》（下稱《意見》），明確...

熱門新聞

北京紀念在台犧牲的共諜 還有很多人隱姓埋名

美軍機飛越台灣 國台辦：是非法行徑和嚴重挑釁事件

大媽在玻璃橋上跳廣場舞 保全大叫橋要斷了！

黎智英將再向法院提出離港要求 重聘律師岀戰

大陸紀念潛台喪命共諜 宣示「祖國必須統一」

他怨公司一天開會最少3、4次 連訂廁紙都要做簡報比較

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。