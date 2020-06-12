法治營商 福建先試司法惠台59條

近年來，福建推進涉台司法先行先試，去年辦結涉台案1249件，司法互助案6579件。率先出台司法惠台59條措施，深化涉台司法創新發展工程。

中新社報導，福建省高院黨組成員、副院長歐岩峰11日召開新聞發布會上表示，福建是民營企業的大省，民營經濟佔全省GDP近七成。2018年10月，福建高院出台「關於司法服務優化營商環境的意見」，提出依法安商、便捷暖商、平等護商、自治尊商、善執惠商「五商原則」。

歐岩峰表示，福建法院不斷推進法治化營商環境建設，突出「福建首創」。2019年，福建高院打造跨域訴訟服務3.0版，由立案拓展至送達、取證等86個項目，完成省內、省際跨域立案6.8萬件。

廈門中院與相關部門成立全國首個金融司法協同中心，推進金融糾紛「立審執破」全流程覆蓋、一站式集中處理、多元化合力化解。同時，依法保障行政相對人合法權益，一審審結行政訴訟案件6822件，辦結行政非訴執行案件8637件。

福建法院聚焦「立審執破」。據披露，2019年，全省法院統一規範登記立案程序，新收各類商事案件13.23萬件，一審審結12.98萬件；依法保護投資者權益，審結與公司、證券、保險、票據等有關的民事糾紛11816件；保護促進誠實信用，一審審結合同案件29.67萬件；依法引導金融服務實體經濟，一審審結金融借款、民間借貸案件14.47萬件，標的總額1211.58億（人民幣，下同）。

歐岩峰指出，福建法院依法保障一帶一路海絲核心區和自貿試驗區建設，一審審結涉外、涉港澳、涉僑、海事海商和鐵路運輸案件4222件；健全市場信用體系，執結執行案件35.41萬件，執行到位金額705.90億元，依法判處拒執罪360件391人。完善破產審判機制，提高破產審判的專業化水平，審結強制清算與破產案件222件。