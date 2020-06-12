廈門文旅產品 拚最美福建榮銜

「最美福建」旅遊產品創意設計大賽廈門賽區活動，10日在廈門啟動。由福建省文旅廳主辦、廈門市文旅局等各地市文旅部門協辦的該活動，將面向社會徵集精品旅遊創意線路、旅遊景區創意網紅打卡地、最甜好夢鄉創意旅遊住宿地、最優創意旅伴福建好禮。

中新社報導，廈門市文旅局稱，為精準指導廈門文旅企業通過大賽開展宣傳，爭取廈門文旅優勢產品在大賽獲社會和市場青睞，該局組織廈旅國際、建發國旅等重點旅行社進一步梳理打造廈門半日遊、一日遊、兩日遊等「微旅遊」產品，同時還指導胡裡山砲台等單位在經典景區的基礎上打造新的打卡點，推動海悅山莊酒店等旅遊飯店設計出「濱海夢居」住宿產品，以旅遊頭部企業帶領全市旅遊企業積極參與。

廈門市文創協會等單位也選派了故宮鼓浪嶼外國文物館等文創企業，針對赴廈遊客設計伴手禮創意產品參賽。