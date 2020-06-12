東莞推10km2產業用地 向全球招商

廣東東莞市政府表示，東莞今年將推出10平方公里的產業用地面向全球招商。為減輕企業投資負擔、提升製造業發展活力，該市今年共安排2億元（人民幣，下同）預算，對內外資企業技術改造給予一定比例獎補。

中新社報導，東莞是世界知名的製造業城市，其土地開發強度早已超過30%的國際公認警戒線，在新的發展時期，如何用好產業用地的資源，招引全球優質項目、重大項目、龍頭項目，對東莞產業高質量發展來說尤為重要。

東莞市市長蕭亞非說，受新冠肺炎疫情影響，今年東莞外部經濟環境的不確定性和經濟下行壓力仍然很大，出口訂單萎縮，市場消費不旺，企業特別是中小微企業保市場保生存困難較大，東莞將加強資金資源統籌調度，全力穩住經濟。

蕭亞非稱，今年東莞將推出10平方公里的產業用地面向全球招商；將大力招引全球優質產業項目，圍繞東莞產業鏈缺失環節、薄弱環節，瞄準行業頭部企業，依託東莞松山湖、濱海灣等重大平台開展招商引資，舉辦「全球先進製造招商大會」、「500強領軍企業市長圓桌對話」等活動，吸引先進製造創新資源落戶東莞，全年爭取完成招商引資協議投資2000億元人民幣。此外，東莞今年還專項配置3000畝用地指標支持企業增資擴產。

東莞今年共安排2億元預算，對內外資企業技術改造給予一定比例獎補。東莞市工業企業購置生產設備實施技術改造，今年實施且完工的項目，投入在500萬元（含）以上的，均可申報按設備投入總額最高給予10%的獎勵，單個項目當年最高獎勵金額500萬元。東莞市技術改造設備獎補以企業為單位申報，不限定行業，對內外資一視同仁，提振企業家投資信心。此外，申報條件和申報材料要求簡單，大大減輕企業申報負擔。

報導稱，2020年度首批市技術改造設備獎補項目已出爐，OPPO廣東移動通信有限公司、東莞市德普特電子有限公司等8家企業將獲得資助，金額超700萬元。