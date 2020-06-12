大陸首例 深圳發布個人破產條例

深圳市人大日前發布《深圳經濟特區個人破產條例（徵求意見稿）》，這是「個人破產制度」在中國的首次亮相。

中新社報導，廣東省律師協會破產與清算法律專業委員會主任、國浩律師（深圳）事務所合夥人盧林是深圳個人破產立法的主要推動者之一，他在接受《中國新聞周刊》採訪時說，深圳之所以在個人破產的立法工作走在全國前面，根本上是因為深圳市場經濟發達，對與市場經濟發展配套的商法要求更急迫。

盧林認為，既有企業破產條例，又有個人破產條例，才能對整個經濟發展起到良好的調節作用。他說，《企業破產法》中規定企業在完成破產重整後的剩餘債務將得到豁免，但是債權人可以追究其他保證人的經濟責任。通常說來，破產企業的貸款銀行都要求法定代表人、高管及其親友等簽訂保證擔保協議。但是破產重整後，企業法定代表人等的保證責任不能豁免，這造成了很多人「一次創業失敗、終身背債，甚至連累他人」。

盧林說，深圳這部條例注重保護的就是那些「誠實而不幸的債務人」。他們在創業途中，出現了債務危機，也沒有藏匿債務，在這種情況下可以為自己申請破產。申請通過後，一些債務就可以得到豁免。

徵求意見稿顯示，債務人申請破產的，應當向人民法院提交破產申請書、誠信承諾書、破產經過說明、收入說明、社保證明、納稅紀錄等多個材料。

對於提供在深圳繳納社保紀錄的原因，深圳市人大常委會委員、深圳市人大法制委員會委員孫迎彤表示，有些人雖然是深圳戶口，但不在深圳工作，這類人在外地欠債後，就無權來深圳申請破產。

深圳市人大在對該意見稿的說明中稱，之所以定為「個人參加社會保險連續滿三年」，是考慮到深圳作為移民城市，實際居住人口數量遠遠超出戶籍人口數量，因此應滿足一定條件的實際居住人口，並一定程度避免出現「來深避債」的情況。

條例出台後，是否會為「老賴」惡意逃債提供便利？也是輿論關注的一個話題。孫迎彤說，在申請破產前的三個年份中，所有的債務以及資金往來的信息都要提交給法院，這樣可以評估其中有沒有惡意欠債、惡意逃債的可能性。他認為，該條例正式出台後，如果得到切實執行，對防範老賴通過申請破產的方式來逃避債務的行為，能起到很大阻礙作用。