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陸企IPO將爆炸性成長

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

多家機構評估，未來兩年內大陸IPO將呈現爆炸式成長，預計2021年將超過那斯達克的IPO上市家數，創A股歷史新紀錄。

達晨財智總裁肖冰表示，2009年推出創業板，使得A股退出館道更加暢通，更多企業得以在A股上市；而此次註冊制上的科創板也遠超出預期。未來兩年是資本市場改革最後一波紅利，已有很多企業積極籌備上市。

分析稱，未來一、兩年，IPO將出現爆炸式成長，2020年初受疫情影響加上科創板註冊制僅半年，數量較少，但預計在2021年超過那斯達克的IPO家數，創A股歷史紀錄。

未來大陸資本市場可能永遠不會行政性暫停IPO上市。肖冰稱，目前是大陸資本市場最後一次政策紅利，門檻下降、包容性更強。

盈科資本高級合夥人曹斌表示，有大陸特色的註冊制下，隱形審核的門檻並沒有消失，上市依然較困難，一二級市場的價差會縮小。分析預計，好公司和普通公司的估值兩級化更加明顯，看好長期、穩定、有企業文化的公司。

天創資本管理合夥人洪雷認為，註冊制以後，上市公司的上市難度降低，未來單純把上市作為企業唯一的價值判斷可能是落伍的，更多要看企業的競爭力。科創板和創業板註冊制的推出，一方面將極大推動IPO的發展，另一方面也將使得交易所良性競爭，使得服務更好、更加市場化，推動資本市場發展。

中新網報導，普華永道大陸及香港市場主管合夥人梁偉堅在年初預測，2020年A股IPO將會繼續保持活躍，2020年全年A股多層級資本市場獲得IPO企業數量將有可能超過220家，全年融資規模超過人民幣2,500億元。

IPO A股 資本市場

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