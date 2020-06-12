中美兩大經濟體關係緊張加劇，今年陸企赴美上市的諮詢量減少一半，多家公司將擱置在美上市計畫。券商認為，中概股回歸已成定局，無論是退市再上市，還是二次上市都將成為企業的必然選擇。

地緣政治變化逐漸影響資本市場。路透報導，在中美因新冠肺炎疫情、「港區國安法」等事件發生衝突的當下，在美上市中企似乎成美國攻擊目標，這也削弱中企在美上市的興趣。

新京報報導，美國總統川普要求美國金融監管機構就如何打擊所謂「未能遵守相應會計標準的在美上市中企」提出建議。大陸外交部抨擊，美方以莫須有理由惡意打壓陸企，現在又威脅調查在美上市的陸企，上述做法嚴重違背市場競爭原則，必將進一步損害中美經貿關係和兩國關係的社會基礎。