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網易在港上市 丁磊身價飆

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
網易11日在香港聯交所掛牌上市，由於疫情，網易上市敲鐘是在杭州視訊連線。和網易CEO丁磊（左五）一起站上臺的，有網易旗下包括雲音樂、有道等員工，其中一位是網課數學老師，見證網易香港二次上市。（中國新聞網）
網易11日在香港聯交所掛牌上市，由於疫情，網易上市敲鐘是在杭州視訊連線。和網易CEO丁磊（左五）一起站上臺的，有網易旗下包括雲音樂、有道等員工，其中一位是網課數學老師，見證網易香港二次上市。（中國新聞網）

大陸第三大入口網站、中概股網易昨（11）日在港交所二次上市，首日上市最高飆漲10%，最終收盤漲幅5.69%，報價港幣130元，49歲的創辦人丁磊身價水漲船高，跳升成為大陸第六大富豪。

網易也是繼阿里巴巴之後，第二家在美上市的大型互聯網公司赴港二次上市。按照上市首日收盤市值港幣4,458.21億港幣計算，丁磊持股占42.47%，身價為260億美元，據富比世統計，已超過大陸房地產第二位富豪碧桂園董事局主席楊惠妍，成為大陸第六大富豪。

新京報報導，網易11日在香港聯交所掛牌，由於疫情，上市敲鐘是在杭州視訊連線。和網易CEO丁磊一起站上臺的，有網易旗下包括雲音樂、有道等八名員工，其中一位是網課數學老師，見證網易香港二次上市。

網易此次全球發售1.71億新股，募集資金淨額超過港幣200億元，是2020年迄今為止港交所規模最大的公開發行。

相較早一步掛牌的阿里，參與網易公開發售認購的人數高達37萬1,075人，認購倍數推升到了360.53倍，一手中簽率只有8%；而去年阿里的認購人數是20萬，中簽率高達80%。

網易創辦人、董事長丁磊昨在掛牌儀式上致詞稱，網易從1997年創辦至今，絕對不是一帆風順，遇過各種挑戰。尤其在美國上市的頭一兩年慘不忍睹。若不是對網路的熱愛，公司可能早就在泡沫裡消失了。互聯網是一個讓人夢想成真的地方。只要足夠熱愛、努力就可以找到機會。

網易成立於1997年，最早以入口網站及電子郵件業務起家。2000年在美上市，成為第一批登陸美股交易的大陸網路公司。但首日破發一度暴跌30%，最低時股價不到1美元。2001年9月，網易因財務報告誤報而遭遇停牌，直到2002年1月復牌。之後公司跨入遊戲、音樂、教育等領域，逐漸嶄露頭角。

騰訊網報導，此次香港上市後，網易將成為一家母公司及子公司在紐交所、那斯達克、港交所同時掛牌的網路企業。網易稱沒有從美股摘牌計畫。無論在哪個市場上市，公司均會遵守當地市場法則，堅持合規經營。

此次香港的全球發售募資淨額用途主要包括，45%用於全球化戰略及機遇，45%用於推動公司對創新的不斷追求，10%用於一般企業用途。券商分析，網易現在處於業務多元化的轉型時期，各業務不同進度簡單累加並不能反映網易的實際價值，反而會因為存在巨大投入而降低整體估值。

丁磊說，公司每季度為股東分紅，也已經堅持六年。這是一個好的趨勢，它代表了我們與投資人分享成長的意願。全球化將網易未來布局重點，要立足大陸，與世界同步。

香港 阿里巴巴

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