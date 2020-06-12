大陸一二線城市 土地交易回暖

新冠肺炎疫情對中國土地市場的影響正在逐漸退去，今年前5個月，多數一二線城市土地出讓收入同比回正，土地交易規模回升。

中新社報導，克而瑞研究中心10日發佈的一份報告顯示，1-5月份中國各城市土地成交總金額約2.2萬億元（人民幣，下同），僅比2019年同期少44億元，總體基本持平。

從土地成交規模超過百億元的45個重點城市來看，近六成城市土地出讓金同比已經回正，其中多數是一二線城市。總的來看，重點一二線城市土地回暖情況優於其餘城市，市場恢復速度更快。

今年前5個月，杭州、北京、上海三個城市賣地收入最高。報告稱，去年的土地出讓金榜首城市杭州在今年前5月賣地收入依然在各城市中居首，出讓金總額高達1195億元，與2019年同期相比，增加10%。

克而瑞研究中心市場研究總監馬千里指出，今年杭州的宅地供地計劃量較2019年有15%的漲幅，預計2020年杭州的土地出讓金大概率還會有10%-15%的增量空間。

為穩定房地產市場，北京今年供應了多宗優質不限價宅地，如豐台分鐘寺三宗地，兩宗樓板價已經超過每平方米7萬元，引發了一波土地成交小高峰。報告稱，前5月北京土地出讓金總額達1129億元，僅次於杭州，較去年前5月上漲了63%。

上海前5月土地出讓金也超過千億元，較去年同期增加78%。

中原地產研究中心統計數據反映出同樣的趨勢。該機構稱，近兩個月，疫情影響逐漸過去，多城市土地供應、成交集中，土地成交額持續上升。

據該機構統計，50個大城市中，有三個城市（杭州、北京、上海）土地出讓金額超過千億元。截至6月8日，50大城市賣地收入1.8萬億元，同比上漲11%。

中原地產首席分析師張大偉指出，降準降息等政策影響下，房企拿地積極性提高，土地成交溢價率也有所回升。年內已經出現3宗超百億元的高總價地塊，另外還有21宗地成交價超過50億元。