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中車四方 將助阿根廷動車維保
中車四方股份公司表示，北京時間6月10日18時，中車四方股份公司與阿根廷國家鐵路公司（SOFSE）通過遠程視頻，在線簽署了阿根廷709輛城際動車組維保項目合作協議，就車輛維保開展深度合作。
根據協議，中車四方股份公司將與SOFSE成立聯合維保團隊，中車四方股份公司將提供維保方案、技術服務和維保配件，SOFSE負責車輛維保具體實施。
中新社報導，此次維保項目將充分發揮中車四方股份公司在產品全生命周期管理方面的優勢，保證車輛高質量運營，對於企業未來在南美市場的開拓具有重要意義。
2013年，為對布宜諾斯艾利斯城鐵網線進行現代化更新改造，阿根廷交通部先後兩次向中車四方股份公司採購總計709輛城際動車組，用以更換薩緬托、米特雷和羅卡三大城鐵線路上的老舊車輛。2018年，阿根廷再次向中車四方股份公司採購200輛城際動車組。 阿根廷首都布宜諾斯艾利斯是一個擁有一千多萬人口的大都市，在主城周圍建有20多個衛星城，衛星城和主城之間主要依靠城鐵線路連接。中車四方股份公司此前提供的城際動車組已在布宜諾斯艾利斯上線運營，每天服務上百萬阿根廷人。據當地官方統計，乘客滿意度達97%，越來越多的當地民眾願意選擇城鐵出行。
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