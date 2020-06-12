滬平行進口汽車 自貿區設認證窗口

上海市市場監督管理局日前會同中國質量認證中心、上海市浦東新區市場監管局、上海外高橋集團股份有限公司，在外高橋自貿試驗區設立了中國（上海）自由貿易試驗區進口汽車檢測認證服務窗口及線上平台。

中新社報導，進口汽車是中國汽車市場重要的組成部分，在豐富和完善國內市場汽車供應品種，滿足市場消費昇級和多元化需求等方面發揮著重要作用；同時，作為保障汽車質量安全的有效手段，強制性產品認證（CCC認證）需求也在日益增加。

中國官方規定，自2003年5月1日起，未獲得強制性產品認證證書和未加施中國強制性認證標誌的產品不得出廠、進口、銷售。

平行進口汽車，是指註册在自貿試驗區內的汽車經銷商，直接從海外市場購買並進入中國國內市場銷售的汽車，因其進貨渠道與中國國內授權經銷商進貨渠道平行而得名。平行進口汽車方式的實施，打破了進口汽車經銷商的壟斷，擴大了消費者選擇面。

上海市市場監管局相關負責人表示，上海自貿區進口汽車檢測認證服務窗口及線上平台將圍繞平行進口汽車檢測認證相關法律法規和政策文件要求，以及進口汽車CCC認證、環保公示等全流程中的檢驗檢測認證服務需求，收集並整合多方信息和行業資源，提供強制性產品認證、環保產品認證等相關的政策法規、行業動態、技術咨詢等信息，實現平行進口汽車市場准入相關的查詢、諮詢、申報等全流程服務功能。

通過在上海外高橋保稅區設立進口汽車檢測認證服務的實體窗口，將有效完善上海外高橋進口汽車貿易平台的進口汽車產業鏈服務體系，通過「線上+線下」的服務模式，實現一站式便利化服務，加快產品認證准入的速度。

未來，上海自貿區進口汽車檢測認證服務窗口及線上平台將結合汽車進出口業務需求，為長三角區域、一帶一路沿線國家和地區涉及機動車強制性產品認證的進出口企業，提供與強制性產品認證相關的個性化服務，為上海平行進口汽車產業發展提供新的動能。