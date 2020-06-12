22屆工博會 義大利館將亮相

中國工博會組委會辦公室日前和中國義大利商會在滬簽署合作備忘錄，計劃在第22屆中國國際工業博覽會（簡稱：中國工博會）中設立義大利國家館，展示義大利頂尖企業和產品。

中新社報導，中國工博會組委會辦公室副主任、上海市經濟和信息化委員會副主任戎之勤，義大利駐華大使方瀾意出席簽約儀式並講話。方瀾意表示，中國工博會組委會辦公室和中國義大利商會簽署合作備忘錄，是其就任義大利駐華大使以來首次參加的簽約儀式，對於義中兩國在原有合作基礎上拓展新領域、深化企業合作具有重要意義，義大利駐華大使館將對雙方合作予以積極的支持。

戎之勤表示，中國工博會歷經21年發展創新，已成為世界知名的國際工業品牌展，義大利企業通過中國工博會平台展示義大利在先進製造業領域的最新產品和技術，能進一步促進兩國企業間的專業交流。

上海正在努力爭取疫情防控和經濟社會發展雙勝利，圍繞產業發展、投資促進、企業服務等方面，加快發展數字新基建、在線新經濟和信息新消費，將給中義兩國全方位合作帶來更大的機遇，歡迎更多的義大利企業來滬投資興業。

作為「工業風向球」的年度展會，中國工博會是中國乃至亞太地區拔尖的裝備製造類大型國際工業展會，是中國與世界各國和地區進行科技交流和經貿合作的重要窗口。第22屆中國工博會計劃於今年9月15日至19日在滬舉行。

作為中義兩國建交50周年推廣活動之一，該項合作除了計劃在本屆工博會中設立義大利國家館外，還包括舉辦「義大利機械技術中國周」活動，推廣義大利製造企業和產品，組織中義企業開展對接交流。