歐盟 成河南第一大貿易夥伴

今年前5個月，內陸河南省外貿進口持續快速增長。歐盟（不含英國）超過東盟成為該省第一大貿易夥伴。

鄭州海關11日發佈消息表示，今年前5個月，河南省進出口總值1859.5億元人民幣，比去年同期（下同）增長6.1%。其中，出口微降；進口增長超兩成。

今年前5個月，河南省除對美國進出口下降37.6%之外，對歐盟（不含英國）、東盟、拉丁美洲和中國台灣進出口分別增長81.7%、29.2%、14.5%和24.1%。上述市場佔該省外貿的近六成。

手機仍為河南省最大的單項出口商品，勞動密集型產品保持增長。今年前5個月，該省手機出口603.8億元，微降0.2%，仍佔全省出口的一半。值得注意的是，今年前5個月，作為農業生產大省的河南農產品出口62.9億元，下降8.9%。