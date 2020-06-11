天貓、京東網店被要求自查3年補稅

大陸網路商家反應，在5月收到當地稅務部門通過電子稅務局發送的「風險自查提示」，提醒他們存在少記營業收入風險，要求企業自查近三年以來存在的漏報問題並補繳稅款以及滯納金。

澎湃新聞報導，具體來說是指在天貓、京東等電商平台開設網店的企業，其向稅務部門申報的銷售收入與電商平台所統計的銷售收入差異較大，需要補繳營收差額所產生的增值稅與企業所得稅。「風險自查提示」，主要是提醒商家存在網上銷售商品少記營業收入的風險。

值得注意的是，「風險自查提示」的數據分析時間範圍是2017年至2019年，也就是說，網店商家要自查三年以來的營收漏報風險，並補繳相應稅款。

網路商家為什麼會漏報營收？因為網路均採線上經營，其真實銷售收入數據只有平台掌握；另一方面，網商上報稅務部門的銷售收入往往只是開發票的那部分收入，而很多消費者不一定要求店家開發票，差值由此產生。

上海財經大學公共經濟與管理學院教授范子英分析，之前平台數據與稅務部門間不完全開放，一些企業利用這點進行逃稅。大數據時代來臨，稅務部門有條件獲得完整的電商平台數據，「一家網店一年到底有多少營收，很容易看到。」

上海國家會計學院財稅專家葛玉御表示，近幾年大陸稅務局通過網絡爬蟲等技術提高大數據稅收治理水平，同時加強與電商平台企業的合作，可獲取平台統計的銷售收入，從而借助大數據比對分析，發現企業可能存在的逃稅問題。

網商們也有自己的難處。一位業者說，網商和實體店鋪不同的是，他們很難拿到成本進項增值稅發票用於抵扣，很多商品從義烏小商品市場、深圳華強北拿貨，都是沒有發票的，現在網紅帶貨火起來，商家找網紅帶貨付的「坑位費」都很高，也都是拿不到發票的，這樣商家就沒辦法抵扣進項增值稅。