陸商務部：大陸汽車消費市場呈現回暖

大陸商務部發言人高峰今（11）日表示，隨著大陸國內疫情防控形勢持續向好，大陸汽車消費市場呈現回暖態勢。

中國汽車工業協會（中汽協）今發布的最新產銷數據顯示，5月汽車產銷分別達218.7萬輛和219.4萬輛，比4月分別增長4%和5.9%，比去年同期分別增長18.5%和14.5%，增幅比上個月分別擴大15.9和10.1個百分點。

1至5月汽車產銷分別完成778.7萬輛和795.7萬輛，產銷量分別比去年同期下降24.1%和22.6%。降幅與1至4月相比，分別收窄9.3個百分點和8.5個百分點。

對於汽車市場後期發展趨勢，中汽協表示保持相對樂觀。

高峰也表示，這表明，中央和地方推出的穩定和擴大汽車消費的政策效果逐步顯現，汽車企業加快復工復產，居民消費信心有所增強，汽車消費需求得到有效釋放和回補。

高峰強調，大陸汽車市場具有較大的發展空間和潛力，汽車消費需求依然旺盛。隨著大陸國內生產生活秩序全面恢復，各項援企紓困政策進一步落地見效，大陸汽車消費市場仍將保持平穩回升的態勢。

中汽協表示，大陸抗擊疫情形勢持續向好，截至6月11日，由中汽協調研統計的23家整車企業中，共計204個生產基地已全部復工。企業加快實現復工復產復市。同時伴隨中央及地方政府一系列利多政策的拉動，消費信心得到提升，部分消費者被抑制的需求也加快釋放，汽車市場逐步恢復。

不過中汽協也表示，當前雖然大陸疫情防控形勢向好，但大陸宏觀經濟的恢復還需要一個過程。伴隨國際疫情的不確定性，海外市場需求還未恢復，出口依賴型企業仍沒有擺脫困境，這將導致大陸國內消費需求的恢復進程有所滯後。因此行業上下應重點關注大陸國內市場的恢復進程，以及海外疫情防控的形勢變化，對大陸汽車行業帶來的影響。