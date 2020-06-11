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華為CEO任正非一句殺出血路 外媒圍政：向西方宣戰

世界日報 / 中國新聞組╱北京11日電
華為創辦人任正非 美聯社
華為創辦人任正非 美聯社

華為CEO任正非此前一句「殺出一條血路」的發言，近日引發西方媒體震動，被指向西方宣戰；然有中國網民認為，事件源頭應為外媒「翻譯不及格」，另有分析稱此凸顯中國企業走向國際時無法迴避的中西文化衝突。

香港01報導，美國華爾街日報6日以「華為創始人任正非擼起袖子準備和美國打架」（Huawei Founder Ren Zhengfei Takes Off the Gloves in Fight Against U.S.）為標題，對華為任正非進行報導。

文章引用任正非2019年的言論，稱華為要「殺出一條血路」，不過，相關言論被翻譯成英文「surge forward, killing as you go, to blaze us a trail of blood」（向前衝，邊衝邊殺，讓鮮血染紅我們的道路）之後，火藥味大增，引發眾多西方媒體注意。

BBC稱華為發起了「媒體大轟炸」；泰晤士報則稱「華為創始人對西方宣戰」；每日電訊報直接說「華為威脅要讓西方血流成河」。

報導指出，任正非該句話起源於2019年1月18日，他在杭州研究所業務匯報上發言。他提到，「谷歌（Google）軍團的編制不大，戰鬥力極強，要好好向谷歌軍團學習。…你們組織優秀的博士形成一個谷歌軍團，撲上去，就可能把口子撕開。」

據報導，任正非當時呼籲，華為的研發團隊不能「關在深宮大院」，而是「到戰場上去」，「殺出一條血路」。這段話被華為管理第一研究機構藍血研究院公眾號轉發，而這句「殺出一條血路」則被西方媒體誤解為宣戰口號。

觀察者網報導，事件在中國社交平台引起討論，有網民指華爾街日報存在翻譯問題，「殺出一條血路」是句俗語，就是「從困境中打開一條出路」之意。另有網民質疑，稱英語俗語如按照字面意思直譯，可能會更暴力。譬如美國俗語「試一試（take a shot）」，直譯即為「來一槍」，「這難道不是槍械暴力嗎？」

新華社記者王子辰則在推特發文，說一家公司進入戰時狀態，並不意味這家公司會對誰開戰。

隨後，BBC 於10日發文解釋，稱翻譯問題可能是「中西文化不同」導致。文章也認為，語言文化在商業和政治中的可以起到作用。

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