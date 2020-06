華為CEO任正非一句殺出血路 外媒圍政：向西方宣戰

華為CEO任正非此前一句「殺出一條血路」的發言,近日引發西方媒體震動,被指向西方宣戰;然有中國網民認為,事件源頭應為外媒「翻譯不及格」,另有分析稱此凸顯中國企業走向國際時無法迴避的中西文化衝突。

香港01報導,美國華爾街日報6日以「華為創始人任正非擼起袖子準備和美國打架」(Huawei Founder Ren Zhengfei Takes Off the Gloves in Fight Against U.S.)為標題,對華為任正非進行報導。

文章引用任正非2019年的言論,稱華為要「殺出一條血路」,不過,相關言論被翻譯成英文「surge forward, killing as you go, to blaze us a trail of blood」(向前衝,邊衝邊殺,讓鮮血染紅我們的道路)之後,火藥味大增,引發眾多西方媒體注意。

BBC稱華為發起了「媒體大轟炸」;泰晤士報則稱「華為創始人對西方宣戰」;每日電訊報直接說「華為威脅要讓西方血流成河」。

報導指出,任正非該句話起源於2019年1月18日,他在杭州研究所業務匯報上發言。他提到,「谷歌(Google)軍團的編制不大,戰鬥力極強,要好好向谷歌軍團學習。…你們組織優秀的博士形成一個谷歌軍團,撲上去,就可能把口子撕開。」

據報導,任正非當時呼籲,華為的研發團隊不能「關在深宮大院」,而是「到戰場上去」,「殺出一條血路」。這段話被華為管理第一研究機構藍血研究院公眾號轉發,而這句「殺出一條血路」則被西方媒體誤解為宣戰口號。

觀察者網報導,事件在中國社交平台引起討論,有網民指華爾街日報存在翻譯問題,「殺出一條血路」是句俗語,就是「從困境中打開一條出路」之意。另有網民質疑,稱英語俗語如按照字面意思直譯,可能會更暴力。譬如美國俗語「試一試(take a shot)」,直譯即為「來一槍」,「這難道不是槍械暴力嗎?」

新華社記者王子辰則在推特發文,說一家公司進入戰時狀態,並不意味這家公司會對誰開戰。

隨後,BBC 於10日發文解釋,稱翻譯問題可能是「中西文化不同」導致。文章也認為,語言文化在商業和政治中的可以起到作用。