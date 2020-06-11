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「100萬電影人要生存」 賈樟柯籲復工復產

世界日報 / 中國新聞組／北京11日電

博納影業集團副總裁黃巍墜樓身亡後不久，知名導演賈樟柯在社交平台發文呼籲影院復工復產。中國電影業受新型冠狀病毒疫情影響，今年第1季票房較去年大減九成，儘管逐步復工復產，影視產業復工仍遙遙無期，賈樟柯因此沉痛地說「100萬影院從業者需要生存啊」。

AI財經社報導，如果沒有疫情，現在正是電影院忙碌的時候。度過了五一檔小高潮，暑期檔便會接踵而來，但2020開年不過三個月，全國已有兩千餘家影院類企業註銷，因開業時間遙遙無期，有的業者只得裁員節流。當北京疫情防控從二級調至三級，大家認為電影行業也有了盼頭，卻至今仍沒有明確的說法。

黃巍墜樓原因尚未明朗，外界猜測與影院遲未能復工復業有關。賈樟柯昨天發文稱：「應該考慮影院復工復產了。北京重大突發公共衛生事件二級應急響應下調為三級，全國大部分業態已經開放。有的電影企業日虧損100萬，100萬影院從業者需要生存啊。」

據中國電影發行放映協會統計，截至2019年，中國共有電影院線47條，電影院總數約12000家，十年來均由萬達院線霸占龍頭，票房收入98.6億，淨利潤只有11.41億元，其中毛利率最高的部分是爆米花和飲品的銷售。博納在全國的電影院數量有80家，份額不足2%，2019年，博納下屬影院的觀影總人次約2517萬。

報導說，焦慮是全行業的。過去130多天，每個電影院每天都在等待中消耗成本。一位院線類上市公司老闆表示，每個月分布在全國的影院虧損額加起來有幾千萬，「心理壓力很大」。壓力從下而上，近一兩個月，多位電影公司高管離職，包括前復興影視集團CEO張昭、前華誼兄弟副總裁葉寧、前貓眼娛樂COO康利、前萬達影視副總經理鄭劍鋒。據稱，上個月曾有三位傳統電影公司高管去競聘字節跳動開出的崗位，這在電影業繁榮的時候從未出現過。

不過新民晚報引述賈樟柯日前在上海溫哥華電影學院與新生對談時則表示，「在非常時期，口罩、洗手液是剛需。但我們經過半年，電影又會變成剛需」。他對學生說，對於創作者來說，經歷一個屬於時代的創痛，雖是無奈，也是機遇。他相信，站在這樣一個歷史交匯點上，會造就一個新的電影美學的時代。

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