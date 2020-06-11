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中國電影業太慘？博納影業擁近百影廳 副總裁跳樓亡

世界日報 / 中國新聞組／北京11日電
電影業慘淡博納副總裁黃巍今晨跳樓。
電影業慘淡博納副總裁黃巍今晨跳樓。

博納影業集團副總裁黃巍10日凌晨從博納影業的辦公樓所在地18樓墜樓身亡，年僅52歲。博納未說明死因，引發電影圈內猜測。警方表示暫未確定排除刑事嫌疑。中國導演賈樟柯在微博稱，這是「行業之悲」。

據了解，中國電影業這兩年收入慘淡，自前年的嚴打逃漏稅事件，影視版股票大跌，到今年的新冠病毒疫情來襲，所有的影院停止營業，電影行業受傷慘重。

據博納官網資料，黃巍是中國電影發行放映協會影院分會副會長，曾任職於星美傳媒集團。現任北京大學國際經濟研究所特約研究員、中經聯盟常務理事、商業地產委員會副主席等。自2009年1月至今任博納影業副總裁。黃巍成功簽約、建成並開業了近百家現代多廳影院，擁有15年以上電影院產業從業經驗。

博納影業已公布黃巍治喪委員會名單，由博納影業董事長于冬擔任組長。導演賈樟柯等眾多電影從業人員轉發悼念。黃巍的同事和同行們都感到震驚，一位和黃巍共事過的從業者說，「不能接受，印象中老黃是個樂觀又幽默的領導」。網傳黃巍是個人情緒原因輕生，未獲證實。

AI財經社報導，黃巍是從悠唐國際A座18樓、也是博納影業的辦公樓所在地墜樓。當時一位路過的年輕人，聽到了「歇斯底里」的吶喊聲，「一開始我以為是車禍，就跟撞車聲似的，聲音特別大」，後來才知是有人墜樓，「那個聲音特別絕望，我現在（想起來）都哆嗦。」

報導說，黃巍墜樓的大樓地下一層，就是博納悠唐影城，這裡已經停業130多天，而院線正是黃巍在博納所負責的業務。2019年3月，博納影業才剛拿到院線經營新政後的院線牌照，于冬曾計劃在2019年底達到100家，這一目標仍在進行中。

紅星新聞報導，黃巍4月3日曾發了一條朋友圈寫道：別等了，都散了吧！我也考慮做做家庭影院吧。黃巍朋友圈最後一則發文是2020年4月13日，轉發了中國電影家協會發布的《觀眾觀影調查報告》，並評論說，「雖然現在院線復工遙遙無期」，但是有72%的觀眾對院線觀影抱有期待。

今年3月10日，黃巍在朋友圈發了一首名為《老黃五十二歲生日記》的詩：「花木總有重開日，吾輩已無少年時；世間何物催人老，半是雞聲半馬蹄；黑髮不知勤學早，白首方悔讀書遲；莫道歲月不待君，自有因果復若始。」如今看來格外令朋友感傷。

AI財經社報導，今年初，博納正在籌備一部大投入影片《冰雪長津湖》，但因疫情叫停拍攝，損失合計1.5億元。3月以來，博納位於北京總部復工，但一位知情人士稱，撐到5月也不得不開始裁員。

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