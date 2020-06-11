人民幣中間價九連升 離岸價創近兩個月新高

人民幣對美元匯率中間價11日調升95個基點，報7.0608元，為5月29日以來，連續第9個交易日調升。另，離岸人民幣對美元匯率10日報收7.0540元，較前收盤價上漲240個基點，並連續收復7.07、7.06關口，創4月15日以來收盤新高。

據上海第一財經報導，中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，當前中國經濟社會生活正在加速恢復正軌。3月至5月，中國製造業採購經理人指數連續三個月處於榮枯線以上，主要經濟指標逐月改善，中國經濟正在穩步重啟、加快修復。

管濤認為，中國穩步推進中的供給側結構性改革和高水平對外開放，更會不斷釋放制度紅利，增強中國金融市場的吸引力，提升人民幣資產的估值中樞，相信這將有助於中國經濟基本面逐步發揮對於人民幣匯率的支撐作用。

南華期貨預計，短期來看，人民幣對美元匯率將維持在7.03至7.14區間震盪。主要原因包括，無論是中國還是海外，目前疫情形勢出現積極向好的趨勢，且世界主要經濟體也開始復工重啟、步入正軌，市場避險情緒緩，推升風險偏好。因此，短期人民幣匯率大概率會在上述範圍內震盪。