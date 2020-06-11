聯準會利率按兵不動 人行6月降準也可能落空

在結束為期兩天的議息會議後，美國聯準會於當地時間10日宣布維持現行利率0%-0.25%不變，符合市場預期。對於中國人民銀行（大陸央行）6月是否可能降準的問題，市場預測很有可能會落空。

中新經緯報導，方正證券首席經濟學家顏色表示，預計未來人行仍會進行MLF（中期借貸便利）操作，將透過LPR（貸款市場報價利率）加點部分考核進一步推動降低貸款利率。

他表示，降準降息的目的是降低貸款利率，使實體經濟得到好處，貸款利率已明顯下降，且人行會進一步考核加點，透過加強管理、加強對銀行的要求，可進一步壓縮貸款利率，這將是6月降低貸款利率的主要方式。

對於降準，顏色認為，未來會降，但未必在6月。目前大陸9.4%的準備金率，不高不低，要降的話，未來也就兩次左右的空間。

中國民生銀行首席研究員溫彬分析，6月8日人行進行人民幣1200億元7天逆回購操作，並表示將於6月15日左右對本月到期的7400億元MLF一次性續做，預計6月降準可能將落空。考慮到半年季節性流動性壓力，人行或將重啟28天逆回購，並採取逆回購+MLF組合，維持流動性和市場利率穩定。

人民銀行今在公開市場進行人民幣800億元逆回購操作，期限7天。由於今日有逆回購到期700億元，因此單日淨投放100億元。