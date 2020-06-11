北京祭出1+5 壯大新業態模式

北京10日發布「關於加快培育壯大新業態新模式促進北京經濟高質量發展的若干意見」以及5個具體行動方案，形成「1+5」的政策體系，針對新基建、新場景、新消費、新開放、新服務推出系列含金量高的措施，加快培育壯大新業態新模式。

中新社報導，根據「若干意見」，北京2020年底前累計建成5G基站超過3萬個，實現五環內和北京城市副中心室外連續覆蓋；建設高級別自動駕駛環境；實施智慧交通提升行動計畫，推進互聯網醫院建設，開發更多優質線上教育產品，加快傳統基建數字化改造和智慧化升級。

「若干意見」提出，北京要拓展新場景應用，建設「10+」綜合展現北京城市魅力和重要創新成果的特色示範性場景，複製和推廣「100+」城市管理與服務典型新應用，壯大「1000+」具有爆發潛力的高成長性企業。

其中，將加強京津冀應用場景合作共建，增強「科技冬奧」智能化體驗，尤其在辦賽、參賽、觀賽等重點環節，加強沉浸式觀賽等智能技術的體驗布局。

「若干意見」還提出，要挖掘新消費潛力，支持線上線下融合消費，實施「點亮北京」夜間文化旅遊消費計畫，支持線上體育健康活動和線上演出發展，培育發展一批網紅打卡新地標。同時，北京將便利進口商品消費，進一步擴大開展跨境電商「網購保稅+線下自提」業務的企業範圍，優化口岸、市內免稅店布局。

根據「若干意見」，北京還將實施新開放舉措，包括制定服務業擴大開放升級方案，加大金融等重點領域開放力度，做強雙樞紐機場開放平台以提升北京國際航線承載能力等。

「若干意見」提出，北京將研究制定優化營商環境政策4.0版，更大力度破解體制機制障礙，努力打造國際一流營商環境高地。

北京發展和改革委員會主任談緒祥說，新業態新模式的發展以企業為主體、以社會投資為主導，北京將完善各領域社會投資鼓勵政策，精簡行政審批，做好投資項目落地服務。