東莞擴大出口信保補貼

廣東東莞市政府新聞辦10日披露，為穩定外貿出口，東莞將投入1億元（人民幣，下同）用於擴大出口信保補貼。

中新社導，目前，東莞市2020年第一批外貿企業申報支持擴大出口信用保險項目專項資金已撥付，涵蓋電子信息、服裝、家具、智能製造等多個行業，東莞百一電子有限公司、東莞達利盛時裝有限公司、東莞市澳岸鞋業有限公司等19家企業，獲出口信保專項資金共計420萬元。

報導稱，今年以來，受到新冠肺炎疫情影響，全球外貿交易風險加大，拖欠貨款等現象時有發生。擴大出口信保補貼，鼓勵企業積極投保出口信用保險，有助於降低外貿企業經營風險。

日前，東莞市設立「50億元專項資金方案」，以財政資金對重點領域進行精準投放，推動經濟回穩向好發展。為了穩定外貿出口，其中將投入1億元用於擴大出口信保補貼。

該項補貼主要針對東莞市向國家批准從事出口信用保險業務的保險公司投保短期出口信用保險和購買資信調查服務的企業。

在支持標準方面，對投保短期出口信用保險的企業，按企業實繳保險費的50%給予支持。同時，對購買出口信用保險公司資信調查服務開拓國際市場的企業，按實繳資信費的80%給予扶持，單個企業每年累計不超過20萬元。