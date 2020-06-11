線上廣交會 境外採購商隨時洽購

受疫情影響，第127屆廣交會將轉到線上舉辦。廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任李晉奇10日稱，本屆廣交會將借谷歌和臉書等新媒體開展全球營銷推廣，境外採購商可隨時線上觀展、洽談採購。

中新社報導，李晉奇在當天舉行的新聞發布會上表示，本屆廣交會將充分利用互聯網、大數據、雲計算及人工智能等信息技術，設立全時空、強互動、可定向的10×24小時參展商專屬直播間。採購商在觀看直播過程中可便利查閱關聯展品，還有多種溝通工具幫助供採雙方即時溝通，互動交流，提高網上洽談成效。

他表示，本屆廣交會境外採購商無須提前報名，可在展會開幕期間隨時登錄註册觀展和洽談採購。此外，上傳展品也沒有數量限制，企業可以通過圖片、視頻、3D等格式多維度展示品牌形象。眾多全球首發、廣交會首發產品集中亮相。

針對線上形式可能無法全方位感受產品質感、無法與產品互動、商務洽談受制於各國信息化水平等問題，李晉奇稱，將充分利用互聯網數字化精準定位特點，將參展商發布的產品供應信息智能推送至需求匹配度高的採購商群體，促成意向訂單達成，幫助參展商高效對接採購商。

廣交會迄今為止已連續舉辦60多年，被稱為中國大陸外貿的晴雨表和風向標。