北京服務業 擴大開放升級

北京將全面升級服務業擴大開放，制定服務業擴大開放升級方案，爭取在全市範圍內構建由自由貿易試驗區、綜合保稅區、開放園區組成的開放型經濟發展新格局。

中新社報導，「北京市實施新開放舉措行動方案」10日發布，北京市商務局局長閆立剛指出，方案聚焦「新高地、新引擎、新平台、新機制」四個方面確定了重點任務。

根據「行動方案」，北京將發揮服務業擴大開放綜合試點與自由貿易試驗區政策疊加優勢，制定服務業擴大開放升級方案；聚焦科技創新、數字貿易等重點領域，推進中國（河北）自貿試驗區大興機場片區加快建設成為國際交往中心功能承載區、國家航空科技創新引領區和京津冀協同發展示範區，實現更高水平的投資便利、貿易便利和要素供給便利。

北京將打造各具特色的綜合保稅區，比如加快北京天竺綜保區創新升級，做強醫療健康產業，做大文化進出口貿易，擴大保健品、生鮮食品等中高端消費品進口等；積極爭取北京大興國際機場綜合保稅區盡快獲批、如期封關運行，率先打造「一個系統、一次理貨、一次查驗、一次提離」港區監管模式；啟動北京亦莊綜合保稅區申報，重點發展先進製造、供應鏈管理、保稅服務等業務，打造以科技創新為特色的海關特殊監管區域創新示範。

北京還將在金融服務、數字經濟、文化旅遊、專業服務等四個領域推動開放升級。其中，擴大金融業對外開放，包括支持發展全球財富管理、推動跨境資本有序流動、提升金融市場國際化服務水平、加強金融科技創新國際合作等。

方案提出，北京將打造具有全球影響力的服務貿易展會平台、雙樞紐機場開放平台，辦好中關村論壇及金融街論壇。