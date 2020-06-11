廣州防疫物資展 90外國機構採購

廣州會展業疫後重啟的首展—廣州國際防疫物資展覽會6月10日開幕，以色列、俄羅斯、巴拿馬、衣索比亞、墨西哥、泰國、馬來西亞等10多個國家駐廣州機構負責人出席開幕式，90多個外國駐廣州機構發來採購清單。

中新社報導，廣州國際防疫物資展覽會是疫情暴發以來廣州舉辦的首個線下展會，廣州琶洲會展中心路段當日出現久違的塞車。此次展會面積共計3.6萬平方公尺，設有防疫產品展區、設備展區、綜合服務展區、原輔料展區等4個展區，參展企業突破600家，專業觀眾達6000人次。

展會特設廣州館，雲集200多家廣州抗疫「優等生」企業，包括已向140多個國家出口新冠病毒核酸檢測試劑盒的達安基因，中國大陸首家在醫院隔離病區部署機器人的賽特智能，已累計出口超4億隻口罩至38個國家的金發科技，專注智慧醫院研發的視源電子，全球最大的「智能體溫計」生產商之一倍爾康以及金海納、康爾醫療、冠樺等防疫重要物資生產企業。

廣州市貿促會負責人表示，已有90多個外國駐穗機構、商協會發來採購清單，此外，德國國際企業家商會駐華代表處等一批受委託在中國大陸尋找防疫物資的機構以及貿易商、出口商紛紛參會，希望能在此次展會上找到符合海外採購方需求的產品和供應商。

展會並且推出「線上國際防疫展」頻道，提供在線採購、申報和全程國際物流服務，真正實現「一鍵交付，觸達全球」。