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長春車展7月10日開幕 規模歷年最大

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

新冠肺炎疫情獲得有效控制後，中國大陸五大車展的首秀正式敲定。第17屆中國（長春）國際汽車博覽會10 日舉行新聞發布會，會上透露，這屆長春國際車展將在7月10日啟幕，參展車輛規模將創歷史之最。

中新社報導，經長春市政府同意，本屆長春國際車展將持續到7月19日。車展展覽總面積規劃為20.3萬平方公尺，以主展場+分展場的形式進行展示。據長春市貿促會會長徐懷武介紹，主展場15萬平方公尺，設在長春國際會展中心，分為室內8大展館、室外4大展區和直播區域；分展場5.3萬平方公尺。

徐懷武介紹，中國大陸國內主流廠商已明確參展，國際主流汽車品牌約150個也將齊聚長春。「已確定的線上、線下參展車輛規模超1400台，創歷史之最。」

在疫情得到有效控制後，本屆長春國際車展將成為中國大陸五大車展的首秀。徐懷武直言，此次車展通過展示新技術、新車型、新產品，能够實現推新款、去庫存的銷售目的，有效緩解車企上半年銷售下滑的局面，刺激汽車全產業鏈消費，讓更多的行業受益。

目前，長春國際車展組委會已編製完成疫情防控工作方案，成立了疫情防控工作領導小組。對於受邀參加車展的外來展商，組委會採取提前登記、實名認證、App階段測溫等方式進行管理，盡量集中安排食宿，並指定專人進行統計與動態更新。對於從風險較大地區到來的參展商則須按照國家防疫要求，提供相應證明文件。

組委會表示，通過設置動態測溫系統、身分認證識別登記系統，確保進入展館的展商和觀眾的身分軌跡可追蹤、可溯源。對車展全體參與者都要做到健康碼必掃、體溫必測、口罩必戴、消毒必做、突發必處。

車展 疫情

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