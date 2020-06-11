跨境電商綜試區 浙江再增7個

第22屆中國浙江投資貿易（網上）洽談會開幕式9日舉行中國跨境電商綜合試驗區授牌儀式，浙江新增溫州、紹興、湖州、嘉興、衢州、台州、麗水等7個跨境電商綜合試驗區。

中新社報導，浙江是中國大陸首個設立跨境電商綜合試驗區的省分。2015年中國（杭州）跨境電商綜合試驗區設立，此後幾年金華、義烏等地逐步利用先發優勢，成為跨境電商綜合試驗區。

2020年5月，大陸國務院批覆46個城市和地區設立跨境電商綜合試驗區，其中包括湖州、嘉興、衢州、台州、麗水。在此基礎上，開幕式授牌儀式再增溫州、紹興兩地，使浙江省成為中國大陸唯一一個跨境電商綜合試驗區基本全覆蓋的省分。

新冠疫情期間，跨境電商在穩外貿上發揮的效果顯著。2020年1月—3月，浙江跨境網絡零售額242億元（人民幣，下同），同比增長14%。其中出口177.9億元，增長8.9%；進口64.1億元，增長31%。

開幕式上，浙江省商務廳廳長盛秋平表示，浙江商務系統將發揮浙江跨境電商綜合試驗區全覆蓋的作用，以浙江出口網上交易會、中東歐商品雲上展和中國寧波國際消費品博覽會網上展為載體，與美國等60多個國家和地區精準對接，涉及醫療物資、紡織服裝、日用消費品等行業。