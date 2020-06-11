南通風電之都 後年營收拚1200億

沿著江蘇省南通市綿長的海岸線，一排排巨大的白色風機矗立海面，一個千億級規模的產業正在集聚發展。南通市8日舉行海上風電產業鏈發展大會，24個項目集中簽約落戶當地，總投資與合作金額超750億元。

新華社報導，截至2019年底，中國大陸海上風電累計並網容量592.8萬千瓦，位居世界第三。大陸沿海8省市已有海上風電項目並網，其中江蘇海上風電機組累計並網容量達423萬千瓦，占中國大陸海上風電總裝機規模的71.3%。

「今年1至5月，南通風電裝備產業逆勢增長超過60％。」南通市委書記徐惠民表示，目前該市規劃建設的海上風電總裝機容量約600萬千瓦，已建成投產145萬千瓦，占中國大陸的四分之一。

南通市日前發布打造「風電產業之都」的三年行動方案，提出到2022年底，力爭形成較為完善的風電產業體系和產業創新體系，累計裝機容量近800萬千瓦，風電產業營業收入突破1200億元。

今年，大陸多部委聯合發文要求，2021年12月31日前未完成全部機組並網的海上風電項目將不再納入中央財政補貼範圍，部分地方海上風電電價補貼政策仍未明朗。「隨著海上風電產業進入『後補貼』時代，唯有握指成拳，加強基於產業鏈的分工協作才是長遠之計。」徐惠民說。

為了打通風電開發「最後一公里」，南通市如東縣歷經四年打造風電母港裝備產業基地，目前核心功能區已經建設完成，上海電氣、海力風電、中信世紀新材料等一批風電機組總裝和材料零部件企業相繼落戶。

丹麥的埃斯比約港是全球最大的海上風電母港，該港已經形成完整的海上風電產業鏈。中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩表示，如東縣有條件成為「東方的埃斯比約港」。

與會專家認為，中國大陸海上風電行業仍面臨不確定性。在疫情影響下，今年風電行業在上游產業鏈中面臨較大的供應困難，尤其是依賴國外進口的葉片、軸承等核心零部件。此外，隨著海洋環保要求提高、嚴格限制占用自然岸線，海上風電走向深水遠海是必然趨勢，而深海環境對風機基礎、海底電纜、海上平台集成等技術提出更嚴苛的要求。