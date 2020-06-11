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汽車業結合科技 打造智慧零售

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2020第十二屆西安車展近日在西安國際會展中心開幕。車展現場民眾觀看一款新能源轎車。（新華社）
2020第十二屆西安車展近日在西安國際會展中心開幕。車展現場民眾觀看一款新能源轎車。（新華社）

大眾汽車集團旗下新能源汽車合資企業江淮大眾與蘇寧汽車、博泰悅臻10日通過雲直播的形式，共同宣布啟動思皓品牌戰略聯盟。三方的聯盟將基於新型場景化的銷售模式，打造電動汽車智慧零售，並在多個領域展開業務合作，為消費者帶來全新的電動出行體驗。

中新社報導，同日，思皓汽車旗艦店於蘇寧易購平台正式運營。此外，江淮大眾攜手蘇寧汽車打造的首家蘇寧廣場思皓e棧於杭州落成，並將於2020年內拓展至55家。結合博泰悅臻的數據生態和平台運營優勢，思皓品牌將實現多場景閉環運營及數據貫通，進一步提升電動出行體驗。

業內稱，雖然全球汽車行業的發展速度正在加快變革、積極擁抱「智慧零售」，但汽車的產品特性決定了其無法用簡單的方式將出售、營銷途徑從線下真正轉變到線上。

江淮大眾、蘇寧汽車、博泰悅臻分別是中國大陸整車、零售、科技領域的領先者，此次三方戰略合作將基於場景進行新型銷售模式的探索，這一創新將有望在新經濟時期給汽車行業帶來一場商業變革。

作為中國大陸首家專注新能源汽車的合資企業，江淮大眾致力打造以消費者需求為中心的電動汽車營銷生態。思皓品牌將通過線上線下多場景閉環運營，提升流量匯集、銷售轉化等業務效率，解決消費者多種顧慮。

蘇寧汽車作為蘇寧集團布局出行領域的全資子公司，致力打造智慧零售模式下的汽車生態圈。本次戰略聯盟蘇寧將依託成熟的零售經驗，線上旗艦店、線下門店的互通等，形成高效低成本的汽車零售運營服務體系。

博泰悅臻高層透露，今年將會繼續和蘇寧汽車在線上推進的基礎上，開展一些線下合作，並在此基礎上開發AI智能銷售系統，幫助江淮大眾快速實現從傳統汽車銷售模式向電動汽車智慧零售的轉化。

品牌 電動汽車

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